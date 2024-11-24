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Posted 24 ноября, 08:10

Published 24 ноября, 08:10

Modified 24 ноября, 10:09

Updated 24 ноября, 10:09

Уволились десятки учителей: в тюменском лицее массово жалуются на нового директора

Уволились десятки учителей: в тюменском лицее массово жалуются на нового директора

24 ноября 2024, 08:10
Фото: 1MI.
Сюжет
Конфликт
Речь идет о тюменском лицее №93. По словам родителей учеников, за последний год из учебного учреждения уволились более 30 педагогов. Причиной стали невыносимые условия труда, которые создала новый директор лицея.
«В 2023 году у нас сменился директор. Она начала вводить свои порядки. Цель была понятна — новый руководитель хотела поменять команду. Привести в лицей своих людей», — рассказала одна из родительниц 72.RU.

По словам тюменки, на руководителя за последний год было отправлено немалое число жалоб в департамент образования. В учебном учреждении были проведены проверки, однако результатов они не дали — ничего не изменилось.

В департаменте образования Тюмени о конфликте между педагогами и руководством лицея известно, однако в ведомстве отмечают, что причиной увольнения учителей являются вовсе не конфликты в коллективе.

«Основные причины: смена места жительства работников, сферы деятельности, выход на пенсию. В настоящее время учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, которые соответствуют квалификационным требованиям», — пояснили в департаменте.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличивается дефицит педагогических работников. На начало сентября для сотрудников сферы образования было опубликовано более полутора тысяч вакансий. Наибольший спрос наблюдался на учителей математики, английского языка и начальных классов.

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