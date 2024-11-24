Уволились десятки учителей: в тюменском лицее массово жалуются на нового директора

Posted 24 ноября, 08:10
Published 24 ноября, 08:10
Modified 24 ноября, 10:09
Updated 24 ноября, 10:09
«В 2023 году у нас сменился директор. Она начала вводить свои порядки. Цель была понятна — новый руководитель хотела поменять команду. Привести в лицей своих людей», — рассказала одна из родительниц 72.RU.
По словам тюменки, на руководителя за последний год было отправлено немалое число жалоб в департамент образования. В учебном учреждении были проведены проверки, однако результатов они не дали — ничего не изменилось.
В департаменте образования Тюмени о конфликте между педагогами и руководством лицея известно, однако в ведомстве отмечают, что причиной увольнения учителей являются вовсе не конфликты в коллективе.
«Основные причины: смена места жительства работников, сферы деятельности, выход на пенсию. В настоящее время учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, которые соответствуют квалификационным требованиям», — пояснили в департаменте.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области увеличивается дефицит педагогических работников. На начало сентября для сотрудников сферы образования было опубликовано более полутора тысяч вакансий. Наибольший спрос наблюдался на учителей математики, английского языка и начальных классов.