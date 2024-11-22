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Posted 22 ноября, 11:43

Published 22 ноября, 11:43

Modified 22 ноября, 11:48

Updated 22 ноября, 11:48

В Тюмени уволили замгубернатора Павла Тараканова

Чего не поработалось? В Тюмени уволили замгубернатора Павла Тараканова

22 ноября 2024, 11:43
Фото: 1MI.

В Тюмени уволили замгубернатора Павла Тараканова

Сегодня стало известно о важной отставке в Тюменском правительстве. Его покинул Замгубернатора Павел Тараканов. Он уволился по собственному желанию, сообщают инсайдеры.

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», Тараканов, скорее всего, переезжает в другой регион. Его ждут на работу в ХМАО. Там он будет работать рука об руку с местным губернатором Русланом Кухаруком, бывшим мэром Тюмени. Займет Тараканов место ервого заместителя губернатора Кухарука по внутренней политике.

Напомним, что это уже вторая крупная отставка Тараканова за эти несколько месяцев. Ранее он покинул пост сенатора от Тюменской области, после — вернулся в город и теперь вновь меняет место госслужбы.

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Ранее сообщалось о том, что бывший заммэра Тобольска уходит на работу к олигарху.

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#Александр Смирнов#Общество#Политика#Новости тюмени#Внешняя политика#Социальная политика
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