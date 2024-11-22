Чего не поработалось? В Тюмени уволили замгубернатора Павла Тараканова

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», Тараканов, скорее всего, переезжает в другой регион. Его ждут на работу в ХМАО. Там он будет работать рука об руку с местным губернатором Русланом Кухаруком, бывшим мэром Тюмени. Займет Тараканов место ервого заместителя губернатора Кухарука по внутренней политике.