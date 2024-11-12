Цены адские, но есть вариант! Тюменцам рассказали, как накопить на автомобиль мечты

Накопления в прямом понимании этого слова сейчас не совсем эффективны. Чтобы рассчитать срок накопления, предположим, что тюменец зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц. Откладывая 15% дохода ежемесячно, то есть около 9 тысяч рублей, на подержанный автомобиль можно накопить за 5–6 лет. Для нового — потребуется около 10–12 лет при тех же условиях, или меньше при дополнительной финансовой поддержке, кредитах или увеличении сбережений. А потому такой вариант подходит только тем, у кого 15% зарплаты — сумма более существенная.