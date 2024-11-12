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Posted 12 ноября, 06:10

Published 12 ноября, 06:10

Modified 12 ноября, 09:25

Updated 12 ноября, 09:25

Тюменцам рассказали, как накопить на автомобиль мечты.

Цены адские, но есть вариант! Тюменцам рассказали, как накопить на автомобиль мечты

12 ноября 2024, 06:10
Фото: 1MI. Тюменцам рассказали, как накопить на автомобиль мечты.

Тюменцам рассказали, как накопить на автомобиль мечты

Авторынок Тюмени активно меняется: на фоне роста цен и снижения доступности новых моделей жители все чаще обращают внимание на авто с пробегом и варианты с кредитами и рассрочками. Как выбрать подходящий способ приобретения машины и какие тенденции сегодня преобладают на рынке?

Ситуация на авторынке в Тюмени

В 2024 году автомобильный рынок Тюмени демонстрирует несколько ключевых тенденций, обусловленных изменениями в экономике и предпочтениями покупателей, а также глобальными трендами. Как говорит автоаналитик Сергей Нестеров, одни из главных направлений: популярность китайских брендов, рост кредитной нагрузки и работа крупных федеральных автохолдингов.

«Увеличение ставок по автокредитам из-за роста ключевой ставки привело к росту стоимости займов. В среднем автокредиты варьируются от 15% до 35%, что ограничивает некоторые слои населения в возможностях приобрести новые автомобили. Тем не менее, спрос поддерживается за счет программ льготного кредитования. Однако и в более тяжелые времена люди покупали машины», — говорит специалист.

Важно учитывать, что в 2024 году покупка автомобиля в Тюмени представляет собой значительные затраты, особенно учитывая различные варианты и разброс цен на новом и вторичном рынке.

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Цены на авто

Стоимость новых автомобилей в салонах варьируется в зависимости от марки и модели: бюджетные модели, такие как LADA Granta, можно найти от 800 000 до 1,2 млн рублей. Более продвинутые автомобили, такие как KIA K5 и Hyundai Solaris, стоят от 1,5 до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации. Популярные кроссоверы, например, Haval Jolion, начинаются от 2 млн рублей и выше​.

На вторичном рынке цены также разнообразны и зависят от возраста автомобиля, его состояния и пробега. Например, подержанные машины, такие как Renault Logan или Ford Focus с пробегом, могут обойтись покупателям в среднем от 600 000 до 1 млн рублей. Автомобили среднего класса, как Toyota Camry или Mazda CX-5, на вторичном рынке стоят в диапазоне от 1,5 до 2 млн рублей. Престижные модели, такие как BMW X5 или Mercedes-Benz E-класса, на вторичном рынке Тюмени могут достигать стоимости от 3 до 5 млн рублей в зависимости от состояния​.

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Советы по экономии при покупке

Как говорит аналитик Нестеров, чтобы сэкономить на покупке машины, рассматривайте автомобили из прошлого модельного года.

«Автомобили, выпущенные в предыдущем году, чаще всего продаются со скидкой, хотя их характеристики могут быть схожими с новыми моделями», — указывает эксперт.

Если вы покупайте машину на вторичном рынке — торгуйтесь. Часто это вполне уместно и собственник готов предоставить скидку тому, кто готов забрать автомобиль в тот же день.

Выбирайте оптимальную комплектацию. Производители предлагают разные комплектации, и если вам не нужны дополнительные опции, такие как кожаный салон или продвинутая мультимедийная система, выбирайте базовые версии. Это поможет существенно снизить стоимость автомобиля.

Изучите программы обмена (trade-in). Многие автосалоны предоставляют программы обмена старого автомобиля на новый с доплатой. Это может быть удобным способом получить скидку и избавиться от старой машины без необходимости искать покупателя.

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Копим на машину мечты

Накопления в прямом понимании этого слова сейчас не совсем эффективны. Чтобы рассчитать срок накопления, предположим, что тюменец зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц. Откладывая 15% дохода ежемесячно, то есть около 9 тысяч рублей, на подержанный автомобиль можно накопить за 5–6 лет. Для нового — потребуется около 10–12 лет при тех же условиях, или меньше при дополнительной финансовой поддержке, кредитах или увеличении сбережений. А потому такой вариант подходит только тем, у кого 15% зарплаты — сумма более существенная.

Но есть и другие инструменты Сейчас, в период предновогодних скидок, горожанам советуют обратить внимание на сезонные скидки и акции.

«Многие дилеры предлагают сезонные скидки и специальные предложения, особенно ближе к концу года, когда автосалоны стараются продать автомобили текущего года выпуска перед поступлением новых моделей», — говорит Нестеров.

Также оцените существующие способы оплаты и финансирования. Если у вас нет полной суммы для покупки автомобиля, вы можете воспользоваться одним из популярных методов:

  • Автокредит. Большинство банков и автосалонов предлагают программы кредитования на покупку нового или подержанного автомобиля. Однако важно учитывать процентные ставки, сроки погашения и дополнительные комиссии. Чаще всего процентные ставки для новых автомобилей ниже, чем для машин с пробегом, особенно если автосалон сотрудничает с банками и предлагает льготные условия.
  • Рассрочка. Некоторые автосалоны предлагают рассрочку на покупку автомобиля. В отличие от кредита, рассрочка обычно не предусматривает процентов, что делает её выгодным вариантом, но зачастую требует выплаты большей первоначальной суммы.
  • Лизинг для физических лиц. Лизинг, который раньше был популярен у корпоративных клиентов, постепенно начинает предлагаться и физическим лицам. Лизинговые программы позволяют получить машину в пользование на несколько лет с последующей возможностью выкупа. Это удобно для тех, кто хочет регулярно обновлять автомобиль, но при этом не готов к полной покупке.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области в зимний период ожидается рост стоимости автомобилей иностранного производства. Это связано с несколькими причинами: увеличением утилизационного сбора в октябре, инфляцией, достигшей 9%, и снижением курса рубля.

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