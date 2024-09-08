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В Тюмени владелец автодилера-банкрота «Голд-Авто» открыл новый салон

Владелец обанкротившегося автодилера открыл новый салон в Тюмени

8 сентября 2024, 04:24
Фото: 1MI

В Тюмени владелец автодилера-банкрота «Голд-Авто» открыл новый салон

Автодилера, ранее торговавшегося автомобилями узбекской марки RAVON, признали банкротом из-за долга перед налоговиками в размере 942 тысяч рублей. Однако владелец бизнеса открыл новый салон «Авто-Голд».

По информации сервиса List-Org, собственник у компании «Голд-Авто» был сменен за несколько месяцев до иска налоговиков в апреле 2023 года. В настоящее время бывший владелец компании «Голд-Авто» Фазани Мусейб Оглы Мамедов ведет торговлю автомобилями под другим юридическим лицом — «Авто-Голд». При этом на вывеске написано прежнее название автосалона, оно же указано в сервисах городских карт.

По данным РБК Тюмень, по адресу, где ранее располагался автодилер-банкрот ранее был открыт автосалон подержанных авто. Однако в настоящее время здание пустует.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в последний месяц лета продажи автомобилей выросли в 1,7 раза. На рост продаж повлияло снижение цены на ряд премиальных марок авто.

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