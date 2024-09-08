Владелец обанкротившегося автодилера открыл новый салон в Тюмени

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
По информации сервиса List-Org, собственник у компании «Голд-Авто» был сменен за несколько месяцев до иска налоговиков в апреле 2023 года. В настоящее время бывший владелец компании «Голд-Авто» Фазани Мусейб Оглы Мамедов ведет торговлю автомобилями под другим юридическим лицом — «Авто-Голд». При этом на вывеске написано прежнее название автосалона, оно же указано в сервисах городских карт.
По данным РБК Тюмень, по адресу, где ранее располагался автодилер-банкрот ранее был открыт автосалон подержанных авто. Однако в настоящее время здание пустует.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в последний месяц лета продажи автомобилей выросли в 1,7 раза. На рост продаж повлияло снижение цены на ряд премиальных марок авто.