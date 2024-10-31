Новый сайт знакомств? Тюменки начали предлагать мужчинам знакомства на Авито

О необычной ситуации рассказал читатель Семен. Он выставил на продажу дорогую Ауди за 4 миллиона рублей. Машина привлекла заинтересованных, но не в покупке. Мужчине начали писать женщины. В первую очередь, чтобы покататься и познакомиться. При этом внезапных поклонниц при этом было не две или три, а сразу несколько. Привлекла ли их стоимость машины или сам автор объявления — неизвестно.