Новый сайт знакомств? Тюменки начали предлагать мужчинам знакомства на Авито

Posted 31 октября, 12:06
Published 31 октября, 12:06
Modified 31 октября, 12:24
Updated 31 октября, 12:24
О необычной ситуации рассказал читатель Семен. Он выставил на продажу дорогую Ауди за 4 миллиона рублей. Машина привлекла заинтересованных, но не в покупке. Мужчине начали писать женщины. В первую очередь, чтобы покататься и познакомиться. При этом внезапных поклонниц при этом было не две или три, а сразу несколько. Привлекла ли их стоимость машины или сам автор объявления — неизвестно.
Как рассказали в комментариях под постом о ситуации тюменцы — такое бывает не только с мужчинами.
у меня на работе коллега рассказывала, на авито платье продавала, фото ее в платье было, так от мужчин отбоя не было)) платье, кстати приличное)
Выполняют государственную программу по увеличению рождаемости, для начала же надо познакомиться, а знакомиться лучше сразу с состоятельным мужчиной
Как рассказал сам Семен, он и ранее продавал дорогие машины через объявления, но с таким столкнулся впервые.