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Posted 31 октября, 12:06

Published 31 октября, 12:06

Modified 31 октября, 12:24

Updated 31 октября, 12:24

Тюменки начали предлагать мужчинам знакомства на Авито

Новый сайт знакомств? Тюменки начали предлагать мужчинам знакомства на Авито

31 октября 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменки начали предлагать мужчинам знакомства на Авито

Необычным случаем из жизни поделился с «Нашим Городом» один из читателей. Он выставил на продажу элитный автомобиль, однако вместо заинтересованность в покупке, начал получать заинтересованность к себе от тюменок.

О необычной ситуации рассказал читатель Семен. Он выставил на продажу дорогую Ауди за 4 миллиона рублей. Машина привлекла заинтересованных, но не в покупке. Мужчине начали писать женщины. В первую очередь, чтобы покататься и познакомиться. При этом внезапных поклонниц при этом было не две или три, а сразу несколько. Привлекла ли их стоимость машины или сам автор объявления — неизвестно.

Как рассказали в комментариях под постом о ситуации тюменцы — такое бывает не только с мужчинами.

у меня на работе коллега рассказывала, на авито платье продавала, фото ее в платье было, так от мужчин отбоя не было)) платье, кстати приличное)
Выполняют государственную программу по увеличению рождаемости, для начала же надо познакомиться, а знакомиться лучше сразу с состоятельным мужчиной

Как рассказал сам Семен, он и ранее продавал дорогие машины через объявления, но с таким столкнулся впервые.

Ранее сообщалось о том, что на Тюмень обрушится североатлантический циклон.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Знакомства
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