Бешено скупают. Что будет с авторынком в преддверии повышения утильсбора?

Ранее «Наш город» писал, что к осени в Тюмени вновь подорожают китайские машины. Сейчас на российском авторынке фаворит — как раз китайцы. В топ-10 по продажам стоят или они — или Лада. Поэтому ждать хороших новостей владельцы китайского авто или те, кто задумывается о покупке уже не могут. В увеличении цен на авто Поднебесной играют несколько факторов.