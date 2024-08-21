Бешено скупают. Что будет с авторынком в преддверии повышения утильсбора?

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
В июле 2024 года агентство «АВТОСТАТ» зафиксировало продажу 136 221 нового автомобиля, что на 42,4% больше, чем в июле 2023 года, и на 9,5% превышает продажи в июне 2024 года.
За январь — июль этого года в стране был продан 855 561 автомобиль, что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если тенденция сохранится, то к концу года количество новых автомобилей может достичь 1,5 миллиона.
При этом за первые семь месяцев 2024 года жители России потратили на покупку новых автомобилей 2,53 триллиона рублей. Это означает, что средняя стоимость составляет 2,96 миллиона рублей. Еще в 2019 году на эти деньги можно было приобрести авто бизнес-класса. Теперь же это средняя стоимость, передают «Новые известия».
Кроме того, содержание старой машины может быть дорогостоящим и не всегда приятным занятием. Поэтому выбор перед россиянами встал такой: либо приобрести автомобиль сейчас, либо подождать и столкнуться с повышением утилизационного сбора.
Дополнительные 255,6 тысячи утильсбора на наиболее востребованные автомобили, а также дополнительные расходы на оплату и доставку автомобилей из Поднебесной могут привести к повышению цен на некоторые модели на 25%.
Сейчас люди активно покупают машины, опасаясь худшего. Однако вскоре может наступить насыщение. Дело в том, что платежеспособный спрос очень ограничен. Кроме того, из-за повышения ключевой ставки выгодных предложений по автокредитам уже не найти.
В выигрыше остаются только компании-лидеры, которые предлагают свои кредитные программы. Благодаря относительно низким ставкам, увеличение платежей становится практически незаметным. А «серовозы», в полной мере ощутят все сложности ситуации.
В небольших автосалонах, которые занимаются параллельным импортом, до сих пор можно сэкономить на покупке авто. Однако после повышения утильсбора такие автомобили могут потерять свою привлекательность, так как надбавку невозможно будет распределить с помощью кредита с приемлемой процентной ставкой.
Ранее «Наш город» писал, что к осени в Тюмени вновь подорожают китайские машины. Сейчас на российском авторынке фаворит — как раз китайцы. В топ-10 по продажам стоят или они — или Лада. Поэтому ждать хороших новостей владельцы китайского авто или те, кто задумывается о покупке уже не могут. В увеличении цен на авто Поднебесной играют несколько факторов.