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Posted 1 ноября, 08:33

Published 1 ноября, 08:33

Modified 1 ноября, 08:39

Updated 1 ноября, 08:39

На Тюмень вот-вот обрушится снегопад

Начало зимы. В Тюмени начался снегопад, который обещает быть мощным

1 ноября 2024, 08:33
Фото: nashgorod.ru.

На Тюмень вот-вот обрушится снегопад

На Тюменскую область надвигается циклон, который принесет с собой мощнейший снегопад. Тюменцы уже делятся первыми фотографиями и видео метели. Первые снежинки стали предвестниками большой непогоды.

Синоптики полагают, что снегопад обрушится на Тюмень около 14.00. Сейчас в городе уже ощущается предвестие бури.

Фото: ventusky

Но уже сейчас в центре города можно наблюдать пока небольшую, но уже метель. Снежинки не тают и ложатся на деревья и тротуары. На окраине Тюмени пока идет дождь.

Видео: nashgorod.ru.
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В ГИБДД напоминают о соблюдении осторожности на дорогах. По возможности, тюменцам следует воздержаться от использования личного транспорта в первые часы снежной бури. Автомобилистов призывают сбавить скорость и сохранять безопасную дистанцию.

Видео: nashgorod.ru.

На первые дни ноября синоптики обещают усиление ветра и гололедные явления. Слабый снег с дождем постепенно перерастет в полноценный снегопад. Кратковременное потепление ожидает жителей области в воскресенье, 3 ноября, однако ветер будет по-прежнему порывистый. 4 ноября снова похолодает.

Фото: nashgorod.ru
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А здесь мы показали, как Тюмень пережила последствия первого снегопада в этом году.

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