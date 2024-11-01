Начало зимы. В Тюмени начался снегопад, который обещает быть мощным

Posted 1 ноября, 08:33
Published 1 ноября, 08:33
Modified 1 ноября, 08:39
Updated 1 ноября, 08:39
Синоптики полагают, что снегопад обрушится на Тюмень около 14.00. Сейчас в городе уже ощущается предвестие бури.
Но уже сейчас в центре города можно наблюдать пока небольшую, но уже метель. Снежинки не тают и ложатся на деревья и тротуары. На окраине Тюмени пока идет дождь.
В ГИБДД напоминают о соблюдении осторожности на дорогах. По возможности, тюменцам следует воздержаться от использования личного транспорта в первые часы снежной бури. Автомобилистов призывают сбавить скорость и сохранять безопасную дистанцию.
На первые дни ноября синоптики обещают усиление ветра и гололедные явления. Слабый снег с дождем постепенно перерастет в полноценный снегопад. Кратковременное потепление ожидает жителей области в воскресенье, 3 ноября, однако ветер будет по-прежнему порывистый. 4 ноября снова похолодает.