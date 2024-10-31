Штормовой «Мартин»: на Тюмень обрушится североатлантический циклон

В субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября, синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег, +3…+5 днем и до +1….-4 в ночные часы. Вероятны гололедные явления, ветер от 6 до 13 м/с с порывами до 16-18 м/с в отдельных районах.