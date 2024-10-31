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Posted 31 октября, 08:11

Published 31 октября, 08:11

Modified 31 октября, 08:13

Updated 31 октября, 08:13

На Тюмень 1 ноября обрушится штормовой циклон «Мартин»

Штормовой «Мартин»: на Тюмень обрушится североатлантический циклон

31 октября 2024, 08:11
Фото: 1MI.

На Тюмень 1 ноября обрушится штормовой циклон «Мартин»

Сюжет
Снег
Метеорологи прогнозируют сильный ветер с порывами до 16-18 м/с, осадки в виде мокрого снега, гололед. Такая погода сохранится на юге Тюменской области в течение ближайших трех суток — с 1 по 3 ноября включительно.

В пятницу, 1 ноября, на юге региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 18 м/с, осадки в виде дождя и дождя со снегом. Днем температура воздуха составит -1…+4, в вечерние часы термометры покажут -1…-6.

Видео: Тюменский паблик.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября, синоптики прогнозируют дожди, мокрый снег, +3…+5 днем и до +1….-4 в ночные часы. Вероятны гололедные явления, ветер от 6 до 13 м/с с порывами до 16-18 м/с в отдельных районах.

Фото: omsk-meteo.ru

В Тюмени с 1 по 3 ноября ожидаются снегопады, сильный ветер до 13-15 м/с. Максимальная дневная температура воздуха в эти дни составит +2…+5, ночная 0…-1.

Фото: gismeteo.ru

В понедельник, 4 ноября, осадки прекратятся, из-за туч выглянет солнце, но похолодает — до +1…-2.

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Синоптики прогнозируют сильный ветер и снегопад с пятницы по воскресенье. 1 и 3 ноября порывы ветра будут достигать 16 м/с. За 3 дня выпадет более 9 мм осадков.

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