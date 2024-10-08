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Posted 8 октября, 08:43

Published 8 октября, 08:43

Modified 8 октября, 08:45

Updated 8 октября, 08:45

Накрывший центр России циклон «Кассандра» обрушится на Тюмень в четверг

Тепла больше не будет: на Тюмень надвигается «Кассандра» со снегопадами

8 октября 2024, 08:43
Фото: 1MI

Накрывший центр России циклон «Кассандра» обрушится на Тюмень в четверг

Циклон «Кассандра», обрушившийся в нале этой недели на центральную часть России и ставший причиной аномальных ливневых дождей, надвигается на Тюменскую область.

На юг региона «Кассандра» придет в четверг. Об этом рассказал «Нашему Городу» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Похолодание начнется с завтрашнего дня. Если сегодня дневная температура воздуха достигает +18…+20, то уже в среду она резко снизится на несколько градусов. 10 октября ожидается снегопад — высота снежного покрова в отдельных районах Тюменской области будет достигать 3-10 сантиметров, а столбики термометров будут держаться околонулевой отметки», — рассказал Александр Шувалов.

По словам метеоролога, предзимний период задержится в Тюменской области на неделю — к выходным на юг региона на смену циклону «Кассандра» придет арктический антициклон. Он принесет солнечную погоду и ночные заморозки. В дневные часы температура воздуха будет составлять +5…+6, а ночью опускаться до -5.

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Ранее «Наш Город» писал, что гидрометцентр России уже опубликовал прогноз погоды в Тюменской области на зиму 2024–2025 года. По предварительным данным, декабрь в регионе ожидается теплее обычного. Температура воздуха в январе и феврале будет находиться в пределах нормы, однако не исключены снежные штормы и бури.

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