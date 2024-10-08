Тепла больше не будет: на Тюмень надвигается «Кассандра» со снегопадами

Ранее «Наш Город» писал, что гидрометцентр России уже опубликовал прогноз погоды в Тюменской области на зиму 2024–2025 года. По предварительным данным, декабрь в регионе ожидается теплее обычного. Температура воздуха в январе и феврале будет находиться в пределах нормы, однако не исключены снежные штормы и бури.