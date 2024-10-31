«Не дай Бог, ребятки, вам пережить такое»: на СВО погиб морпех из Тюмени

Posted 31 октября, 01:21
Published 31 октября, 01:21
Modified 31 октября, 01:21
Updated 31 октября, 01:21
На СВО погиб 38-летний уроженец Тюмени Виталий Франкивский. Мужчина служил на Черноморском флоте, а на спецоперацию ушел добровольцем — всего несколько месяцев назад. Об этом сообщает сетевой портал Muksun.fm.
Виталий родился 5 февраля 1986 года в Тюмени. Прошел службу в 801-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригаде морской пехоты. В соцсетях сохранилось фото, где боец стоит в военной форме и берете на фоне Севастополя.
Об уходе на СВО Виталий рассказал сам, опубликовал пост в городской группе. Друзья и знакомые восхитились решением тюменца, пожелав ему вернуться живым. Однако судьба распорядилась иначе — в конце октября в соцсетях появилась публикация о прощании с бойцом — от брата Виталия.
«Я его двойняшка, мы с ним огонь и воду прошли, от садика до армии, в армии на одной шконке спали, не дай бог, ребятки, вам пережить такое. Никогда бы не подумал, что буду брата родного хоронить», — написал брат погибшего.
Официальная дата смерти Виталия Франкивского — 23 октября 2024 года. Прощание с ним пройдет 2 ноября в Ярковском районе Тюменской области.