nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 01:21

Published 31 октября, 01:21

Modified 31 октября, 01:21

Updated 31 октября, 01:21

На СВО погиб морпех Черноморского флота из Тюмени

«Не дай Бог, ребятки, вам пережить такое»: на СВО погиб морпех из Тюмени

31 октября 2024, 01:21
Фото: 1MI.

На СВО погиб морпех Черноморского флота из Тюмени

Сюжет
Бойцы СВО
Тюменец Виталий Франкивский ушел на спецоперацию добровольцем — всего несколько месяцев назад. До этого он успел отслужить на Черноморском флоте.

На СВО погиб 38-летний уроженец Тюмени Виталий Франкивский. Мужчина служил на Черноморском флоте, а на спецоперацию ушел добровольцем — всего несколько месяцев назад. Об этом сообщает сетевой портал Muksun.fm.

Виталий родился 5 февраля 1986 года в Тюмени. Прошел службу в 801-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригаде морской пехоты. В соцсетях сохранилось фото, где боец стоит в военной форме и берете на фоне Севастополя.

Фото: VK «Знакомства и общение Нижневартовск Сургут Мегион»
Бывший начальник тюменского отдела полиции попал в засаду и погиб на СВО
Узнать подробнее

Об уходе на СВО Виталий рассказал сам, опубликовал пост в городской группе. Друзья и знакомые восхитились решением тюменца, пожелав ему вернуться живым. Однако судьба распорядилась иначе — в конце октября в соцсетях появилась публикация о прощании с бойцом — от брата Виталия.

«Я его двойняшка, мы с ним огонь и воду прошли, от садика до армии, в армии на одной шконке спали, не дай бог, ребятки, вам пережить такое. Никогда бы не подумал, что буду брата родного хоронить», — написал брат погибшего.

Официальная дата смерти Виталия Франкивского — 23 октября 2024 года. Прощание с ним пройдет 2 ноября в Ярковском районе Тюменской области.

Читайте также:
В зоне СВО погиб 20-летний тюменский контрактникТрагичный октябрь: сразу несколько бойцов из района Тюменской области погибли на СВОУчастнику СВО из Тюмени отказались выплачивать деньги за боевое ранение
#Екатерина Саврухина#Тюмень#Смерть#Прощание#Черноморский флот#СВО#Доброволец#Бойцы СВО#Морпех
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика