«Не дай Бог, ребятки, вам пережить такое»: на СВО погиб морпех из Тюмени

Об уходе на СВО Виталий рассказал сам, опубликовал пост в городской группе. Друзья и знакомые восхитились решением тюменца, пожелав ему вернуться живым. Однако судьба распорядилась иначе — в конце октября в соцсетях появилась публикация о прощании с бойцом — от брата Виталия.