Тут больше не гадают. Как живет цыганская Нахаловка в Тюмени после погромов на Урале

Posted 1 ноября, 07:04
Published 1 ноября, 07:04
Modified 1 ноября, 07:24
Updated 1 ноября, 07:24
Отношения с цыганами в регионе обострились после нападения на жительницу маленького городка Елену Сарафанову, которая работала водителем автомобиля для перевозки людей. Убил её пассажир. Подозревают, что преступление совершил 16-летний парень из цыганского сообщества.
Люди, недовольные действиями цыган, объединились и отправились к дому, где, предположительно, обитал убийца. Примерно 150 человек направились в цыганскую деревню, чтобы выразить свою ярость. Люди начали разбивать окна и поджигать здания и автомобили. В ответ цыгане открыли огонь, ранив двух человек. После этого было арестовано приблизительно 50 человек, включая одного из цыган, который начал стрелять. Местные жители обвинили полицию в том, что она защищает цыганскую общину за деньги.
Скандал все еще в самом разгаре, тем временем тюменцев настораживает, что и у нас в городе живет много цыган, которые могут отреагировать на происходящее и подключиться к беспорядкам. Мы решили узнать, как они живут в местной Нахаловке, которая долгие годы была известна цыганскими таборами.
Поселок Нефтяников, известный как Нахаловка, расположен в 10 км от центра Тюмени, и в 2000-е годы был населен примерно 450-500 цыганами. Газеты былых времен рассказывают о том, что молдавские цыгане здесь живут на на улице Избышева, русские — на Хусаинова, а камчатские на Пирогова и частично на Магистральной.
Поселок возник в начале 1950-х годов, когда крестьяне начали переезжать в Тюмень в поисках лучших условий жизни. Люди приносили свои дома, разобранные на части, и собирали там, где придется. Хотя официально строительство в Нахаловке было запрещено, люди всё равно строили жильё, пользуясь лазейками в законе.
Сначала здесь селились русские цыгане, затем, в 70-х годах, присоединились молдавские. Цыгане различаются по традициям: русские более современные, тогда как молдавские строго следуют обычаям. В 90-е годы Нахаловка приобрела дурную славу из-за криминальных группировок и происшествий, завязанных на поножовщинах и наркотрафике.
«Нет тут сейчас ничего интересного и снимать тут нечего», — выкрикнул один из местных жителей.
Сейчас местные жители не особо жалуются на соседство с цыганами. Более того, поговаривают, что многие из них переехали после того, как правоохранительные органы обратили на район особое внимание.
Еще в 2010-е году по Нахаловке часто бегали цыганские дети с золотыми зубами. Многие из них в школу не ходили, а с юных лет приучались к труду и традициям. Сейчас, как рассказала местная цыганка, шедшая на работу в продуктовый магазин, традиции в цыганских семьях сохраняются, но дети учатся в школах, некоторые из них довольно успешны в учебе.
«Обычные семьи у нас. Детей воспитываем, ходим на работу. Никто уже давно с гаданиями на улицах не пристает, этого уже много лет нет», — рассказала цыганка.
По ее словам, в цыганских семьях все же существует строгая иерархия, основанная на семейных связях и уважении к старшим. Цыгане часто живут большими семьями, что обеспечивает им поддержку и защиту. В квартирах жить они не привыкли, да и не хотят привыкать — места там мало.
В Нахаловке можно заметить, что многие из них занимаются мелким бизнесом: торговлей, ремеслами, а также оказывают услуги населению. Это позволяет им не только зарабатывать на жизнь, но и интегрироваться в местное общество.
Тем не менее, жизнь цыган в Нахаловке не обходится без трудностей. Существуют стереотипы и предвзятое отношение со стороны некоторых местных жителей, что затрудняет их полную интеграцию в общество.
«Они детей в 13 лет выдают замуж, как нам к ним относиться?», — высказался один из местных жителей.
О раннем браке в цыганских семьях в период 2000-х журналистам рассказывал местный барон Геннадий Виноградов. Однако сейчас он ушел в тень.
Глядя на некоторые дома, по обилию вещей и комнат, все же можно предположить, что в нем живет много людей, и жизнь их не особо богата. В окнах никого не видно, да и на улицах очень тихо.
Некоторые постройки даже пугают, особенно если на территории развешаны нитки с грязными детскими вещами. Порою в Нахаловке можно встретить и совсем заброшенные дома, в которых, судя по масштабности и качеству постройки, могли жить цыганские семьи.
Цыган в Нахаловке, судя по рассказам местных жителей, вправду осталось немного. Говорят, что их вытеснила новая застройка. Современные многоквартирники располагаются там, где ранее стояли большие дома цыганских семей.
Известно, что в период активной застройки заречных микрорайонов вставал серьезный вопрос соседства жителей новых домов с цыганами. Поговаривают, что из-за этого значительную часть цыган переселили в поселок Березняки, где с ними уже ведут борьбу местные жители, подключившие к проблеме правоохранителей.
А в Нахаловке сейчас достаточно спокойно, возможно из-за произошедшего переезда.
«Да нормально у нас тут в деревне, нечего выдумывать всякое», — утверждают местные.
Хотя многие все еще боятся приезжать в этот район вечерами и ночами, вдруг там только днем «нормально».
Ранее «Наш город» сообщал о том, где в Тюмени живут цыгане, как они переселялись в Тюмени и почему у них часто не складываются отношения с другими местными жителями.