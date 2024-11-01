Тут больше не гадают. Как живет цыганская Нахаловка в Тюмени после погромов на Урале

Люди, недовольные действиями цыган, объединились и отправились к дому, где, предположительно, обитал убийца. Примерно 150 человек направились в цыганскую деревню, чтобы выразить свою ярость. Люди начали разбивать окна и поджигать здания и автомобили. В ответ цыгане открыли огонь, ранив двух человек. После этого было арестовано приблизительно 50 человек, включая одного из цыган, который начал стрелять. Местные жители обвинили полицию в том, что она защищает цыганскую общину за деньги.