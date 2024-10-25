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Posted 25 октября, 11:59

Published 25 октября, 11:59

Modified 25 октября, 12:15

Updated 25 октября, 12:15

Тура в Тюмени продолжает мелеть, а ветераны СВО хотят жаловаться Путину

Тура в Тюмени продолжает мелеть, а ветераны СВО хотят жаловаться Путину

25 октября 2024, 11:59
Фото: 1MI
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В Тюмени снова мелеет Тура. Эксперты ждут критических значений уже буквально на днях. А ветераны СВО из многострадального Перевалово готовы жаловаться президенту на местные власти.

Все ниже и ниже

В Тюмени продолжает катастрофически мелеть река Тура. отклонение от нормы уже превышает 1,1 метра. Эксперты допускают, что река может опуститься до -1 метра и установить новый антирекорд.

Уже в августе минимальные нормы были снижена на почти полтора метра, в прошлом же году обмеление не было рекордным, на своем пике река достигла отметки в -95 сантиметров.

Критическая ситуация: обмеление тюменской Туры достигло экстремальных показателей
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К президенту!

Ветераны СВО и по совместительству владельцы домов в многострадальном Перевалово готовы обращаться за помощью к президенту. Не устроил бойцов ответ, полученный от губернатора Александра Моора. Напомним, что Перевалово внесли изменения в генплан и теперь на месте существующих домов, красной линией нарисованы дороги. Если их будут расширять — дома могут изъять у владельцев, этого в том числе не исключил губернатор.

Местные готовятся к прямой линии президента, на которой также хотят задать соответствующий вопрос.

Ветераны СВО и тюменского села готовы пожаловаться Путину на местные власти
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Животное ДТП

Из-за диких кабанов в жутком ДТП пострадали 4 человека на Тюменской трассе. Животные выбежали навстречу легковушку, водитель не успел среагировать и протаранил их. Тут же навстречу подъезжал грузовик, который влетел в машину, унеся ее в кювет.

В результате аварии животные погибли, а травмы получили 8-летний водитель отечественной легковушки, его 28-летняя супруга, 10-месячная дочь и 54-летняя мать.

Три кабана стали причиной жуткой аварии на тюменской трассе
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Попал под обстрел

В Чечне погиб уроженец Тюменской области и сотрудник Росгвардии. Его колонна попала под обстрел. Неизвестные перехватили ведомственный джип и расстреляли его в упор. В ходе атаки один из сотрудников получил ранение. Дмитрий же, уроженец Тюмени, скончался от ран.

Известно, что мужчина жил в Новоуральске, служил по контракту в Чечне, у него осталась маленькая дочь.

В Чечне погиб боец Росгвардии из Тюменской области. Его группа попала под обстрел
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Ледовый дворец

В Тюмени построят новую ледовую арену. планируют ее построить на Старом Тобольском тракте, недалеко от магазина «Гипер Лента». Вместимость комплекса составит около 10 тысяч человек, сейчас власти ищут инвесторов. Заключить его должны к 2028 году., а работы по строительству новой ледовой арены будет потрачено порядка 15 миллиардов рублей в рамках государственного-частного партнерства.

Новую ледовую арену построят в Тюмени. Где и когда?
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