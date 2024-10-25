Тура в Тюмени продолжает мелеть, а ветераны СВО хотят жаловаться Путину

Ветераны СВО и по совместительству владельцы домов в многострадальном Перевалово готовы обращаться за помощью к президенту. Не устроил бойцов ответ, полученный от губернатора Александра Моора. Напомним, что Перевалово внесли изменения в генплан и теперь на месте существующих домов, красной линией нарисованы дороги. Если их будут расширять — дома могут изъять у владельцев, этого в том числе не исключил губернатор.