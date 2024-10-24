Раскрыты имена тюменцев-террористов, а боец ММА ответил за слова

Posted 24 октября, 12:43
Published 24 октября, 12:43
Modified 24 октября, 12:45
Updated 24 октября, 12:45
Росинформониторинг раскрыл имена из перечня террористов и экстремистов. Среди 15 тысяч человек — 150 из Тюменской области. Ведомство не указывает причину несения конкретного человека в реестр. Однако, как рассказали «Нашему Городу» специалисты и юристы, причины на внесение каждого в список есть.
Кто-то был причастен к запрещенной организации, кого-то поймали с самодельным взрывным устройством, а кто-то записал спорное видео в мессенджере.
В городе Энгельс под Саратовом уроженец Тюмени решил проучить бойца ММА Джавида Рзаева. Официальные причины конфликта не разглашаются, однако известно, что после драки боец лишился зуба, а вместо того, чтобы дать отпор — спрятался за друзьями.
В соцсетях предположили, что попал в такую ситуацию Рзаев за свои слова. Он не раз негативно высказывался о русских и был пожизненно отстранен от участия в промоушене за это же.
На трассе Тюмень — Омск произошла жуткая авария. В дтп попало сразу 9 машины — 7 грузовиков и две легковушки. На месте до сих пор работают сотрудники ГИБДД. Известно, что пострадали 3 человека, все они доставлены в больницу. Из-за аварии на трассе также собралась огромная пробка.
В Тюмени к рабочей деятельности планируют привлекать африканцев и жителей Индии. Делается это, чтобы сократить число мигрантов, но не лишать стройки и другие объекты сотрудников. При этом часть работодателей заключают соглашения с ВУЗами, чтобы привлекать иностранцев как можно раньше. Застройщики рассматривают возможность привлечения кадров из стран Африки, а также из Мьянмы и Индии.
Тюменцы похвастались лихим уловом, сделанным в нескольких реках. В Оби рыбаки поймали двух щук весом в почти 30 килограмм. А под Тюменью рыбак выловил спиннингом еще один крупный экземпляр, он весил 11 килограмм.
При этом такой улов — всегда редкость, даже в тех водоемах, где щуки обычно много.