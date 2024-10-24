Раскрыты имена тюменцев-террористов, а боец ММА ответил за слова

В Тюмени к рабочей деятельности планируют привлекать африканцев и жителей Индии. Делается это, чтобы сократить число мигрантов, но не лишать стройки и другие объекты сотрудников. При этом часть работодателей заключают соглашения с ВУЗами, чтобы привлекать иностранцев как можно раньше. Застройщики рассматривают возможность привлечения кадров из стран Африки, а также из Мьянмы и Индии.