Тюменцы требуют вернуть учительницу в школу, а Шаман позорит россиян

В Вагайском районе Тюменской области местные шахматисты опубликовали пост с жалобой на то, что уже второй год подряд им не предоставляется возможность защитить свою честь и участвовать в одном из турниров, приоритет отдают другим спортсменам. Тренер местной команды в социальных сетях района, в начале года ему отказали в транспорте для детей, указав, что все автобусы, которые могли бы доставить команду в Ишим на соревнования, были заняты, поскольку использовались для помощи пострадавшим от наводнения.