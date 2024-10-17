Тюменцы требуют вернуть учительницу в школу, а Шаман позорит россиян

Posted 17 октября, 13:29
Published 17 октября, 13:29
Modified 17 октября, 13:32
Updated 17 октября, 13:32
Тюменцы создали петицию о возвращении учительницы Елизаветы в школу, о чем сообщил общественный деятель Андрей Воронцов изданию «Наш город».
Елизавета была уволена из школы после того, как видеозапись из ее личного архива была обнародована. На записи она использовала ругательства, выражая свою усталость от работы в школе и произносила неприятные слова о детях.
Впоследствии Елизавета заявила, что на момент записи была в удрученном состоянии и спустя два года не считает свою работу плохой, а также выразила свою любовь к детям.
Певец Шаман принял решение зарегистрировать свой бренд с целью защиты своих юридических и авторских прав. Если его бренд будет зарегистрирован, это даст ему возможность производить алкоголь, товары для взрослых, духи, косметику и другую продукцию.
Тюменский депутат Госдумы Ксения Горячева выступила с критикой в адрес музыканта. По ее мнению, такой шаг может создать негативное представление о россиянах. Депутат выразила мнение, что бренд «Я — Русский», производящий водку, является негативным отражением на обществе и культурном понимании России.
В Тюмени неизвестные мошенники стали помещать фальшивые квитанции на оплату ЖКХ в почтовые ящики. По сообщениям горожан, на каждой из них имеется QR-код, направляющий на платеж на стороннем сервисе.
Обычно за каждым кодом скрывается фишинговая ссылка, уводящая на реквизиты мошенников, куда поступают деньги от жителей Тюмени. В то же время подделку практически невозможно отличить от оригинала, так как она мало чем отличается.
Граждан предупреждают, что, если возникают сомнения в подлинности квитанции, рекомендуется сопоставить ее с предыдущей или обратиться в управляющую компанию.
В Вагайском районе Тюменской области местные шахматисты опубликовали пост с жалобой на то, что уже второй год подряд им не предоставляется возможность защитить свою честь и участвовать в одном из турниров, приоритет отдают другим спортсменам. Тренер местной команды в социальных сетях района, в начале года ему отказали в транспорте для детей, указав, что все автобусы, которые могли бы доставить команду в Ишим на соревнования, были заняты, поскольку использовались для помощи пострадавшим от наводнения.
Затем подобная ситуация снова. Недавно, тренеру заявили, что нет возможности доставить детей, потому что автобус будет занят участниками соревнований по гиревому спорту, хотя, по утверждению педагога, в это время свободный автобус был доступен.