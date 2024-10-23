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Posted 23 октября, 12:55

Published 23 октября, 12:55

Modified 23 октября, 12:57

Updated 23 октября, 12:57

В Тюмени воруют миллионы на щебне, врут о ВС РФ и делают крутые яйца

В Тюмени воруют миллионы на щебне, врут о ВС РФ и делают крутые яйца

23 октября 2024, 12:55
Фото: 1MI
Сюжет
Итоги
В Тюмени задержали двух чиновников, укравших больше 10 миллионов рублей, на продаже государственного щебня. Также задержали и местного жителя, который дискредитировал армию РФ. А местный мастер изготовил уникальное яйцо Фаберже.

Мошенничество на дорогах

В Тюмени задержали двух госслужащих, укравших у региона более 11 миллионов рублей. Дело в том, что щебень, который был закуплен для работы на дорогах, был продан чиновниками сторонним лицам.

В ФСБ по Тюмени уже сообщили, что преступники просто договорились с подрядчиком о такой сделке, реализовав ее без всяких препятствий.

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Заведомая ложь

В Тюмени сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который намерено дискредитировал ВС РФ своими постами в соцсетях. В течение долгого времени мужчина размещал материалы, связанные с дезинформацией об армии и ходе СВО.

В ходе обыска у мужчины изъяли компьютерную технику, а также телефон. Сам же задержанный под следствием, дело уже должны передать в суд.

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Учителя как рабы

Кадровая обстановка с учителями в Тюмени продолжает ухудшаться. Учителей в регионе продолжают увольнять даже несмотря на то, что в этой сфере наблюдается дефицит кадров. Причины при этом разные, недавно в городе прогремела история с молодым педагогом из Тюмени, которая два года назад записала видео, где нелестно отозвалась о работе и детях.

Также педагогов увольняют за откровенные снимки в соцсетях, считая, что это недопустимо. На стороны противников такого встают и родители. При этом увольняют обычно сразу, с нарушением ТК РФ.

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Новогодние пробки

Тюменский дизайнер раскритиковала будущие игрушки, которые готовятся к новому году в Тюмени. Изначально концепция всем понравилась, однако, глядя на то, как это будет реализовано, специалист пришла в недоумение

Открывают концепцию растяжки с анальными пробками! Это что такое вообще? Я понимаю, что сейчас тенденция на минимализм и упрощение, но что тут, простите, упростили? Вероятно, это были старые новогодние игрушки, но в таких образах они выглядят сомнительно. — рассказала дизайнер
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Жучьи яйца

В Тюмени местный энтомолог создал необычный экспонат. Яйцо Фаберже из хитина жуков бронзовок. Это — полностью ручная работа, созданная из панцирей вредителей. Напоминает она одновременно подсвечник и яйцо Фаберже на платформе. Работал над ней рукодельник не одну неделю.

Тюменский энтомолог собрал яйцо Фаберже из редких жуков
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