В Тюмени воруют миллионы на щебне, врут о ВС РФ и делают крутые яйца

Кадровая обстановка с учителями в Тюмени продолжает ухудшаться. Учителей в регионе продолжают увольнять даже несмотря на то, что в этой сфере наблюдается дефицит кадров. Причины при этом разные, недавно в городе прогремела история с молодым педагогом из Тюмени, которая два года назад записала видео, где нелестно отозвалась о работе и детях.