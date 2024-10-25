Новую ледовую арену построят в Тюмени. Где и когда?

Что касается действующего сегодня в Тюмени Дворца спорта по улице Розы Люксенмбург, то в настоящее время там продолжаются ремонтные работы. Они начались в мае этого года и будут завершены в декабре. На капремонт из бюджета выделено около 300 миллионов рублей.