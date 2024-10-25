nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 07:32

Published 25 октября, 07:32

Modified 25 октября, 07:34

Updated 25 октября, 07:34

Тюменские власти озвучили сроки открытия концертной площадки на Розы Люксембург

Новую ледовую арену построят в Тюмени. Где и когда?

25 октября 2024, 07:32
Фото: 1MI

Тюменские власти озвучили сроки открытия концертной площадки на Розы Люксембург

Новый дворец спорта в Тюмени планируют построить на Старом Тобольском тракте, недалеко от магазина «Гипер Лента». Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.

В настоящее время власти ведут поиск инвесторов для строительства новой ледовой арены. По предварительным данным, вместимость спортивного комплекса составит 10 тысяч человек. Согласно документу, опубликованном на сайте правительва Тюменской области, на работы по строительству новой ледовой арены будет потрачено порядка 15 миллиардов рублей в рамках государственного-частного партнерства.

«Строительство спортивного комплекса будет способствовать росту числа систематически занимающихся физической культурой и спортом, даст возможность ХК „Рубин“ подать заявку на вступление в КХЛ для участия в чемпионате, разгрузит существующие ледовые катки», — отмечено в документе.

По планам, соглашение с инвесторами заключат не ранее 2028 года.

Что касается действующего сегодня в Тюмени Дворца спорта по улице Розы Люксенмбург, то в настоящее время там продолжаются ремонтные работы. Они начались в мае этого года и будут завершены в декабре. На капремонт из бюджета выделено около 300 миллионов рублей.

Ледовый каток откроют в этом году на улице Народной в Тюмени
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году откроют новый крытый каток на улице Судоремонтной. Работы по строительству ведет компания «Омега-Сервис».

Читайте также:
Прямые рейсы на Шри-Ланку и в Таиланд запустят из ТюмениВ селе под Тюменью во время пожара погиб человекРуководителя отдела тюменской налоговой будут судить за превышение полномочий
#Валентина Бурнашева#Общество#Спорт#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Каток#Дворец спорта#Рубин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика