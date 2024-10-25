Новую ледовую арену построят в Тюмени. Где и когда?

Posted 25 октября, 07:32
Published 25 октября, 07:32
Modified 25 октября, 07:34
Updated 25 октября, 07:34
В настоящее время власти ведут поиск инвесторов для строительства новой ледовой арены. По предварительным данным, вместимость спортивного комплекса составит 10 тысяч человек. Согласно документу, опубликованном на сайте правительва Тюменской области, на работы по строительству новой ледовой арены будет потрачено порядка 15 миллиардов рублей в рамках государственного-частного партнерства.
«Строительство спортивного комплекса будет способствовать росту числа систематически занимающихся физической культурой и спортом, даст возможность ХК „Рубин“ подать заявку на вступление в КХЛ для участия в чемпионате, разгрузит существующие ледовые катки», — отмечено в документе.
По планам, соглашение с инвесторами заключат не ранее 2028 года.
Что касается действующего сегодня в Тюмени Дворца спорта по улице Розы Люксенмбург, то в настоящее время там продолжаются ремонтные работы. Они начались в мае этого года и будут завершены в декабре. На капремонт из бюджета выделено около 300 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году откроют новый крытый каток на улице Судоремонтной. Работы по строительству ведет компания «Омега-Сервис».