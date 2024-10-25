Критическая ситуация: обмеление тюменской Туры достигло экстремальных показателей

Posted 25 октября, 07:36
Published 25 октября, 07:36
Modified 25 октября, 07:38
Updated 25 октября, 07:38
В конце октября уровень воды в реке Тура обычно составляет около 80 сантиметров над уровнем гидропоста. Однако сейчас уровень воды в реке упал уже на полметра. В прошлом году, когда обмеление достигло своего пика, уровень воды опустился до -95 сантиметров.
Как сообщили «Нашему городу» в Тюменском ЦГМС, в августе текущего года минимальные меженные уровни уже были ниже нормы на 1,4 м. В сентябре наблюдалось стабильное снижение уровня воды с минимальными значениями на 1,1 м ниже нормы.
«На реке Тура по Тюменской области уровень воды на 25 октября вырос на 2 см за сутки у г. Тюмень и снизился на 1 см у с. Покровское», — рассказали в ведомстве.
Также эксперты отметили, что в октябре при формировании осенней межени отслеживались незначительные изменения уровня воды в Туре по ±1-4 см за сутки.
По словам специалистов местного ЦГМС, в ближайшие дни ожидается незначительный рост уровней воды в реке Тура от выпавших осадков. В дальнейшем уровень также будет зависеть от выпадающих осадков на Южном Урале и в Тюменской области.
«Но, судя по прогнозам метеорологов, ждать особых дождей и снегов в ближайшее время нам не стоит. Может ли река опуститься до -100 сантиметров? Может, наверное. Но не хотелось бы, ситуация и так, можно сказать, критическая», — рассказал «Нашему городу» гидролог Сергей Демченко.
Допускается, что следующий год может стать менее засушливым и уровень воды в Туре может подняться, однако аналогичные прогнозы давали и в 2023 году.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские рыбаки вновь хвастаются своим уловом. На этот раз любителям промысла удалось изловить сразу 3 гигантских щуки. Двух — в одной реке, еще одну — под Тюменью.