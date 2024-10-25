Критическая ситуация: обмеление тюменской Туры достигло экстремальных показателей

В конце октября уровень воды в реке Тура обычно составляет около 80 сантиметров над уровнем гидропоста. Однако сейчас уровень воды в реке упал уже на полметра. В прошлом году, когда обмеление достигло своего пика, уровень воды опустился до -95 сантиметров.