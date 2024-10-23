Гербы и секс-игрушки: дизайнер разнесла концепцию новогоднего украшения Тюмени

Posted 23 октября, 07:52
Published 23 октября, 07:52
Modified 23 октября, 07:54
Updated 23 октября, 07:54
В этом году Тюмень ждет новый праздничный облик. Обновление новогоднего убранства города и идея отражения в ней формулы «Тюмень — первый город Сибири» дизайнер оценила крайне положительно, так как в последние годы городские украшения уже не вызывали такого восторга и не отличались единым стилем. Однако, увидев то, как идея будет реализована, специалист неловко смутилась.
«Открывают концепцию растяжки с анальными пробками! Это что такое вообще? Я понимаю, что сейчас тенденция на минимализм и упрощение, но что тут, простите, упростили? Вероятно, это были старые новогодние игрушки, но в таких образах они выглядят сомнительно. Я все еще не отошла от украшений в Тюмени с двумя шарами и свечкой между ними, а тут новое подъехало», — делится первым впечатлением дизайнер.
Короткова уверена, что в дизайне может допускаться множественность интерпретаций, однако они не должны быть столь откровенными. Понимая, что, отвергая, стоит предлагать, она отметила, что стоит хотя бы немного сменить ракурс изображения предмета, с которого рисовали символы, чтобы вариации с анальными пробками у горожан не возникало.
«Неужели нет других игрушек с более приятными формами? Столько было зайчиков, тюльпанчиков и прочих фигурок», — говорит дизайнер.
Также странными девушке показались и сами «Врата Сибири». Причем вопросы возникли не только в внешнему виду, но и к практичности.
«Подозреваю, что две опоры посередине нужны для того, чтобы все эти „врата“ держались. Но в первой вариации они вовсе неуместно выставлены в случайной локации, и непонятно, как это должно вписаться в ландшафт, а во втором они попросту мешают проходу», — говорит дизайнер.
Короткова назвала спорным внешний вид «врат» без ночной подсветки, так как днем конструкция выглядит «неказисто и бессмысленно». Специалист считает, что концепцию фигура из кубиков не отражает и она создает ощущение нагроможденности.
Среди прочих символов странным показалось и украшение опор фонарей, так как на них планируют разместить символы с герба города.
«Это симпатично, но скорее патриотично, нежели празднично. Новым годом или Рождеством не веет, это скорее ко Дню города будет уместно, а для зимних праздников недоработано», — считает дизайнер.
Также дизайнер говорит о том, что уже много лет в Тюмени игнорируется световой дизайн, то же самое произошло и в этом году. Регулярно теплый свет смешивают с холодным, что не только вызывает визуальный дискомфорт, но может вызывать неприятные ощущения в глазах и головные боли.
«Световой ковер выглядит потрясающе, это достойно реализовано. Но помещать его под коридор из теплого света — это издевательство. Если сделать его здесь теплым — он потеряется. Для него нужно найти другое место. Но также для реализации единой концепции важно, чтобы и температура света была единой, и не было в отдельных локациях перегруза», — указывает Короткова.
Дизайнер считает, что светящиеся объекты должны располагаться в умеренном количестве и на одной локации, а желательно и во всем городе, температура света должна быть единой.
Некоторые рендеры дизайнер вовсе сочла, сделанными наспех. Так как, например, план украшения городской администрации вовсе выбивается из общей концепции.
«Тут дизайнеры, видимо, уже устали и выдали базу — подарочные коробки и красно-белые шары. А где цвета основного колорита?», — задается вопросом девушка.
Общий план городских локаций вызвал еще больше вопросов. По мнению дизайнера Коротковой, они не создают ощущения единого пространства, так как расположены хаотично и «визуально не взаимодействуют друг с другом».
«Тут что-то светится, там огонечки горят, а посередине елка! Не хочется эту локацию обойти и всё посмотреть. Не получилось единой концепции все-таки, а очень жаль, идея была хорошая», — резюмирует Короткова.
Специалист отмечает, что к украшению городских локаций нужно подходить более комплексно, оценивая особенности каждой территории, при этом вписывая всё это в единую историю. Однако пока сделать этого в Тюмени не удалось.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени закончилась последняя партия импортной «Виагры», поставщики распродают ту партию, у которой походит к концу срок годности.