Гербы и секс-игрушки: дизайнер разнесла концепцию новогоднего украшения Тюмени

Также дизайнер говорит о том, что уже много лет в Тюмени игнорируется световой дизайн, то же самое произошло и в этом году. Регулярно теплый свет смешивают с холодным, что не только вызывает визуальный дискомфорт, но может вызывать неприятные ощущения в глазах и головные боли.