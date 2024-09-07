«Больше на мусорные баки похоже»: тюменцы раскритиковали очередной арт-объект

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Арт-объект создан по эскизу художника из Санкт-Петербурга Андрея Люблинского, которому принадлежит идея арта из серии «Геометрические фигуры», установленного рядом с Тюменским Драматическим театром.
Композиция «Семья» состоит из пяти фигур: родителей и троих детей. Внутренние части фигур окрашены в яркие цвета, придающие индивидуальность каждой из них, тогда как повторяющиеся формы подчёркивают схожесть и преемственность.
«Я счастлив находиться в Тюмени на открытии моего арт-объекта. Моей целью было создать с помощью простых, на первый взгляд форм, образ дружной современной семьи. Фигуры находятся в движении, их поза повторяется как символ единения: общие увлечения, совместный досуг. Вместе в музей, на концерт, в театр и на прогулку по историческим местам», — пояснил художник.
Заметим, что предыдущее творение Люблинского тюменцы раскритиковали — горожане заявили, что у Драмтеатра арт-объект смотрится неуместно и только уродует город. Впрочем, композиция «Семья» также не пришлась по вкусу жителям областной столицы.
«Больше на мусорные баки похоже! Если бы не написали, что это арт-объект, так бы и думал. Там тоже разделение по цветам — бумага, пластик. Не арт-объект, а памятник большой куче», — заявили тюменцы.
«По ощущениям, не только размышлениями был вдохновлен художник. Тут что-то потяжелее. Может, хватит этим псевдоискусством город уродовать? Пусть это современное искусство остается в Санкт-Петербурге. „Выпуклый светофор“ у Драмтеатра и сфинкса туда же увезите», — высказались горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени в рамках реконструкции здания бывшего дома быта «Сибирь» начался монтаж пешеходного моста. Он соединит улицу со вторым этажом здания и кровлей парковки.