«Больше на мусорные баки похоже»: тюменцы раскритиковали очередной арт-объект

Заметим, что предыдущее творение Люблинского тюменцы раскритиковали — горожане заявили, что у Драмтеатра арт-объект смотрится неуместно и только уродует город. Впрочем, композиция «Семья» также не пришлась по вкусу жителям областной столицы.