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В Тюмени рядом с Музейным комплексом им. Словцова появилс арт-объект «Семья»

«Больше на мусорные баки похоже»: тюменцы раскритиковали очередной арт-объект

7 сентября 2024, 11:02
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени рядом с Музейным комплексом им. Словцова появилс арт-объект «Семья»

Новый арт-объект «Семья» установили в Тюмени у Музейного комплекса им. Словцова. Торжественная церемония открытия состоялась накануне.

Арт-объект создан по эскизу художника из Санкт-Петербурга Андрея Люблинского, которому принадлежит идея арта из серии «Геометрические фигуры», установленного рядом с Тюменским Драматическим театром.

Композиция «Семья» состоит из пяти фигур: родителей и троих детей. Внутренние части фигур окрашены в яркие цвета, придающие индивидуальность каждой из них, тогда как повторяющиеся формы подчёркивают схожесть и преемственность.

«Я счастлив находиться в Тюмени на открытии моего арт-объекта. Моей целью было создать с помощью простых, на первый взгляд форм, образ дружной современной семьи. Фигуры находятся в движении, их поза повторяется как символ единения: общие увлечения, совместный досуг. Вместе в музей, на концерт, в театр и на прогулку по историческим местам», — пояснил художник.

Заметим, что предыдущее творение Люблинского тюменцы раскритиковали — горожане заявили, что у Драмтеатра арт-объект смотрится неуместно и только уродует город. Впрочем, композиция «Семья» также не пришлась по вкусу жителям областной столицы.

«Больше на мусорные баки похоже! Если бы не написали, что это арт-объект, так бы и думал. Там тоже разделение по цветам — бумага, пластик. Не арт-объект, а памятник большой куче», — заявили тюменцы.
Фото: ТКТО
«По ощущениям, не только размышлениями был вдохновлен художник. Тут что-то потяжелее. Может, хватит этим псевдоискусством город уродовать? Пусть это современное искусство остается в Санкт-Петербурге. „Выпуклый светофор“ у Драмтеатра и сфинкса туда же увезите», — высказались горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени в рамках реконструкции здания бывшего дома быта «Сибирь» начался монтаж пешеходного моста. Он соединит улицу со вторым этажом здания и кровлей парковки.

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