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Posted 6 октября, 05:37

Published 6 октября, 05:37

Modified 6 октября, 05:39

Updated 6 октября, 05:39

В Тюмени до конца 2025 года откроют дорожную развязку на Червишевском тракте

Новую развязку на Червишевском тракте достроят в 2025 году

6 октября 2024, 05:37
Фото: 1MI

В Тюмени до конца 2025 года откроют дорожную развязку на Червишевском тракте

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Строительство
Новую дорожную развязку, которая соединит Червишевский тракт и Тюменскую слободу, сдадут в эксплуатацию до конца 2025 года. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

По данным ведомства, уже до конца 2024 года дорожники завершат работы по расширению Червишевского тракта в зоне строительства объекта. В настоящее время уже собрана конструкция путепровода, пролоэена ливневая канализация, ведется отсыпка подходов к путепроводу, пишет DK.RU.

Отметим, изначально новую дорожную развязку на Червишевском тракте планировали сдать в эксплуатацию в конце 2023 года. Однако в процессе проведения работ выяснилось, что требуется перенос инженерных сетей. В итоге сроки были сдвинуты на 2024 год.

Строительство дороги началось в 2022 году. Контракт стоимостью 2 миллиарда рублей заключен с компанией ТОДЭП.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени утвержден проект планировки микрорайона Новорощинский. Согласно документу, в районе улиц Владимира Полякова и Якова Коровина к 2035 году возведут спорткомплекс, детский сад и школу, музей ретро-автомобилей, ТРЦ.

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