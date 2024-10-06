Новую развязку на Червишевском тракте достроят в 2025 году

Отметим, изначально новую дорожную развязку на Червишевском тракте планировали сдать в эксплуатацию в конце 2023 года. Однако в процессе проведения работ выяснилось, что требуется перенос инженерных сетей. В итоге сроки были сдвинуты на 2024 год.