Новую развязку на Червишевском тракте достроят в 2025 году

Posted 6 октября, 05:37
Published 6 октября, 05:37
Modified 6 октября, 05:39
Updated 6 октября, 05:39
По данным ведомства, уже до конца 2024 года дорожники завершат работы по расширению Червишевского тракта в зоне строительства объекта. В настоящее время уже собрана конструкция путепровода, пролоэена ливневая канализация, ведется отсыпка подходов к путепроводу, пишет DK.RU.
Отметим, изначально новую дорожную развязку на Червишевском тракте планировали сдать в эксплуатацию в конце 2023 года. Однако в процессе проведения работ выяснилось, что требуется перенос инженерных сетей. В итоге сроки были сдвинуты на 2024 год.
Строительство дороги началось в 2022 году. Контракт стоимостью 2 миллиарда рублей заключен с компанией ТОДЭП.
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