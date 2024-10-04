Почти 1,7 млн рублей потратят на новогодние подарки депутаты областной Думы

На торгах за исполнение контракта боролись девять участников, а победителем стал индивидуальный предприниматель из Тамбовской области Кучеров Владимир Игоревич, который готов был выполнить работу за 1 млн 281 тыс. рублей, что на 28,91% меньше, чем первоначальная стоимость лота. Но при этом качество товара не пострадало, все обязательства по договору были исполнены.