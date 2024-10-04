Почти 1,7 млн рублей потратят на новогодние подарки депутаты областной Думы

Posted 4 октября, 14:29
Published 4 октября, 14:29
Modified 4 октября, 14:31
Updated 4 октября, 14:31
По данным, размещенным на сайте Госзакупок, парламентарии хотят получить от поставщика три вида сладких подарочных комплектов: в картонной коробке, тубе и жестяной банке, стоимостью 700, 850 и 1100 рублей. При этом суммарная цена одного такого набора не должна превышать 2 650 рублей. Общее количество подарков не уточняется. Всего на закупку готовы потратить 1 млн 698 тыс. рублей.
Помимо различных конфет и шоколадных батончиков сладкие комплекты должны быть наполнены мини бисквитами, мармеладом, зефиром, печеньем, вафлями, халвой и козинаками.
Интересно, что в этом году победителя определяли среди кандидатов, предложивших наименьшую цену за один набор, состоящий из трёх подарков в разных упаковках. Тогда как в прошлом году победил подрядчик, попросивший самую минимальную общую стоимость за выполнение контракта.
Всего в этом году в аукционе участвовали четыре заявки, победителем стало ООО «Сибпродторг» из Тюмени, готовое предоставить один набор из трёх подарочных комплектов за 1 973 рубля, что на 25,54% ниже предложенной в закупке стоимости.
Компания специализируется на продаже кондитерских изделий, в том числе и новогодних подарков. Числится в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2023 год ей удалось выручить более 36 млн рублей, чистая прибыль составила 3 млн 168 тыс. рублей.
Стоит отметить, что снижение стоимости закупки на более, чем 25%, несет определенные риски. Как правило, зачастую это отражается на качестве предоставленного товара. При этом в контракте прописано, что поставщик должен обеспечить качество и безопасность товара, а в случае обнаружения недостатков — устранить их.
Между тем, в прошлом году стоимость такой же поставки новогодних подарков областные депутаты оценили в 1 млн 802 тыс. рублей. За счет этих средств подрядчик должен был предоставить 2306 сладких комплектов.
На торгах за исполнение контракта боролись девять участников, а победителем стал индивидуальный предприниматель из Тамбовской области Кучеров Владимир Игоревич, который готов был выполнить работу за 1 млн 281 тыс. рублей, что на 28,91% меньше, чем первоначальная стоимость лота. Но при этом качество товара не пострадало, все обязательства по договору были исполнены.
Однако печальный опыт с вручением некачественного подарка случался в Тюменской области ранее, в 2021 году. В одном из продуктовых наборов от губернатора, предназначавшихся для ветеранов, оказался черствый пряник.
Некачественный продукт достался 94-летней жительнице Абатского района. Родственники ветерана пожаловались на ситуацию в соцсетях. Губернатор лично отреагировал на скандал.
«Каждый год мы делаем подарки нашим ветеранам к 9 Мая. В них есть разные продукты. В основном они находятся в упаковке, дающей продолжительный срок хранения: от полугода до двух лет, — всего десять позиций. Я знаю, что люди, собирающие эти наборы, очень стараются и относятся к делу ответственно. Они хотели сделать подарок более разнообразным и включили в него ишимский пряник, который, как любая „живая“ выпечка, долго не хранится. Такие пряники дарят ветеранам третий год подряд. В предыдущие два года мы об этих пряниках слышали только хорошее. Мы все очень расстроились, когда увидели в интернете сухой пряник из подарка. Мои коллеги разбирали эту ситуацию с руководителем малого предприятия, выпекающего эту продукцию. Он тоже очень переживает из-за случившегося. Станет искать причину. Ну, а мы учтем этот опыт и в следующем году будем включать в подарок продукты, с которыми в принципе такого случиться не может», — прокомментировал Александр Моор.