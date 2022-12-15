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«Лучше бы фантики положили»: тюменку возмутил подарок для детей от губернатора

Сегодня, 08:33
Фото: правительство Тюменской области

Тюменку возмутил сладкий подарок для детей от губернатора

Многодетную жительницу Тюмени возмутил сладкий новогодний подарок от губернатора. На троих детей она получила всего одну килограммовую коробку конфет.
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Тюмень
«Подарок от губернатора на троих детей  — лучше бы фантиками обошлись, позорники», — пожаловалась тюменка в сообществе «ЧС Тюмень».

В комментариях под опубликованным постом возмущения многодетной матери подписчики сообщества не поддержали. Горожане отметили, что стоит проявить благодарность за полученный презент.

«Почему люди думают, что им все должны. Подарили  — так скажите спасибо! Вы же для себя рожаете, а не для губернатора. Вы для детей сами купите такие подарки, какие хотите. Будьте благодарной за все, что вам дается просто так», — подчеркнули тюменцы.

Напомним, в этом году сладкие подарки от губернатора Тюменской области подготовлены для детей из нескольких десятков тысяч семей. В минувшем году сладости получили ребята из 28 тысяч тюменских семей — дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, ребята из малоимущих многодетных семей. В этом году в число получателей сладостей от губернатора региона вошли дети из семей, чьи отцы являются участниками СВО.

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#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Подарки#Подарки на Новый год#Губернатор#Новый год 2023#Конфеты#Валентина Бурнашева
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