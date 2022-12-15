«Лучше бы фантики положили»: тюменку возмутил подарок для детей от губернатора

Напомним, в этом году сладкие подарки от губернатора Тюменской области подготовлены для детей из нескольких десятков тысяч семей. В минувшем году сладости получили ребята из 28 тысяч тюменских семей — дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, ребята из малоимущих многодетных семей. В этом году в число получателей сладостей от губернатора региона вошли дети из семей, чьи отцы являются участниками СВО.