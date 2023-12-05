В Новый год с плохим настроением: тюменцы перечислили худшие подарки

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Согласно результатам опроса, 11% тюменцев считают худшим подарком предметы одежды: люди не любят, когда им дарят носки, свитера, футболки и шарфы, особенно с новогодними принтами.
Еще 5% опрошенных не хотели бы получать в качестве подарка косметические и гигиенические средства. В антирейтинг также попали разного рода сувениры: магниты, статуэтки, игрушки, свечи и другие «пылесборники».
3% тюменцам не нравится получать на Новый год кухонные принадлежности и сладости, а еще 9% опрошенных в число неудачных подарков внесли полотенца, канцелярские принадлежности, постельное белье, спортинвентарь, паззлы, цветы и бижутерию.
4% опрошенных считают, что нет ничего хуже, чем услышать плохую новость в преддверии праздника или отмечать его в плохом настроении, а по мнению 17% респондентов, хуже всего — в принципе остаться без подарка.
По результатам опроса также выяснилось, что треть тюменцев никогда не получала плохих подарков, мужчины не любят, когда им дарят предметы одежды, а женщины — сувениры и кухонные принадлежности.
Ранее «Наш город» сообщал, что некоторым тюменцам новогодний отдых будет не по карману. В преддверии праздника горячие источники повысят цены в два раза.