В Новый год с плохим настроением: тюменцы перечислили худшие подарки

Тюменцы рассказали, какие новогодние подарки считают неудачными

Новый год — время сюрпризов. Но прежде чем удивить друзей и родственников, нужно хорошо подумать над подарком, так как он не всегда может оказаться удачным. Эксперты сервиса SuperJob опросили тюменцев и узнали, что они точно не хотели бы получить на Новый год.