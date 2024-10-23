Жилье в Тюмени может подешеветь на 15%

Posted 23 октября, 05:14
Published 23 октября, 05:14
Modified 23 октября, 05:16
Updated 23 октября, 05:16
По его словам, обвал цен в ближайшее время стоит ожидать из-за высокой процентной ставки по ипотеке и низкого спроса.
«Строители в частных разговорах уже размышляют о том, насколько придется снижать цены после нового года. К цифре в 10-15% все уже морально готовы», — отметил эксперт.
Кроме того, по словам Хусаинова, некоторые застройщики уже начали снижать цены. Кто-то делает это в виде акций или рассрочек.
Эксперт также рассказал о взаимосвязи вторичного и первичного рынка. Ильдар Хусаинов подчеркнул, что замедление продажьна «вторичке» негативно отражается на спросе на новостройки.
Ранее «Наш город» писал, что стоимость кофе в заведениях Тюмени резко увеличился. Скачок цен произошел в сентября этого года, сообщили эксперты.