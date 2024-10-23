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Posted 23 октября, 05:14

Published 23 октября, 05:14

Modified 23 октября, 05:16

Updated 23 октября, 05:16

Жилье в Тюмени может подешеветь на 15%

Жилье в Тюмени может подешеветь на 15%

23 октября 2024, 05:14
Фото: 1MI
Сюжет
Жилье
Стоимость квадратного метра жилья в Тюмени может сократиться на 15%. Об этом сообщил глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его словам, обвал цен в ближайшее время стоит ожидать из-за высокой процентной ставки по ипотеке и низкого спроса.

«Строители в частных разговорах уже размышляют о том, насколько придется снижать цены после нового года. К цифре в 10-15% все уже морально готовы», — отметил эксперт.
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Кроме того, по словам Хусаинова, некоторые застройщики уже начали снижать цены. Кто-то делает это в виде акций или рассрочек.

Эксперт также рассказал о взаимосвязи вторичного и первичного рынка. Ильдар Хусаинов подчеркнул, что замедление продажьна «вторичке» негативно отражается на спросе на новостройки.

Ранее «Наш город» писал, что стоимость кофе в заведениях Тюмени резко увеличился. Скачок цен произошел в сентября этого года, сообщили эксперты.

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