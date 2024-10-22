Из тюменских аптек пропала «Виагра»

Он также подчеркнул, что «Виагра» утратила свои лидерские позиции на рынке. Согласно данным Беспалова, в 2017 году доля «Виагры» составляла 29,3% от общего объёма рынка, а в 2022 году этот показатель упал до 3,1%. Таким образом, за пять лет доля бренда в данном сегменте сократилась почти в десять раз. Аналитик считает, что такое резкое снижение могло способствовать уходу компании.