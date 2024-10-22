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Posted 22 октября, 14:40

Published 22 октября, 14:40

Modified 22 октября, 14:42

Updated 22 октября, 14:42

Из тюменских аптек пропала «Виагра»

Из тюменских аптек пропала «Виагра»

22 октября 2024, 14:40
Фото: 1MI
Пропаже премиального препарата способствовал уход компании-производителя с рынка России.

В Тюмени закончилась последняя партия импортной «Виагры», сообщают местные фармацевты.

«„Виагра» исчезает совсем. Сейчас поставщики распродают ту партию, у которой походит к концу срок годности — апрель месяц. И все, больше импортного препарата не будет», — сообщила URA.RU заведующая тюменской аптекой «Юни Фарм».

Новость, по сути, не нова. Ранее уже сообщалось, что в аптеках Тюмени вместо импортной «Виагры» начнут предлагать её российский аналог «Силденафил», производимый отечественной фармацевтической компанией «Северная звезда».

Одна таблетка «Силденафила» обойдется в 95 рублей (дозировка 100 мг), а «Визарсин» стоит примерно 83 рубля. Следует отметить, что эти лекарства доступны лишь по рецепту врача.

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Американская компания Viatris, владеющая правами на бренд «Виагра», прекратила поставки этого препарата в Россию. Компания уведомила о приостановке поставок таблеток «Виагра» еще в 2022 году.

В Минпромторге России рассказали, что на данный момент производство «Виагры» не локализовано в стране. Тем не менее, «в России обеспечена технологическая возможность производства препаратов с аналогичным действующим веществом», включая полный цикл, который охватывает синтез фармацевтической субстанции.

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Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов сообщил РБК, что нехватка «Виагры» однозначно повлияет на рынок.

«Это был первый препарат в данном классе, и его уход — и для специалистов фармрынка, и фармбизнеса в целом — это довольно знаковое событие. Для потребителя прежде всего это премиальный бренд, таким в сознании потребителей и остается. Когда премиальный бренд исчезает, это как минимум неприятные эмоциональные переживания может вызвать», — пояснил Беспалов.

Он также подчеркнул, что «Виагра» утратила свои лидерские позиции на рынке. Согласно данным Беспалова, в 2017 году доля «Виагры» составляла 29,3% от общего объёма рынка, а в 2022 году этот показатель упал до 3,1%. Таким образом, за пять лет доля бренда в данном сегменте сократилась почти в десять раз. Аналитик считает, что такое резкое снижение могло способствовать уходу компании.

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Ранее стало известно, что жители Екатеринбурга расплачивались в аптеках Тюмени фальшивыми деньгами

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Лекарства#Аптеки
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