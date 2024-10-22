Из тюменских аптек пропала «Виагра»

Posted 22 октября, 14:40
Published 22 октября, 14:40
Modified 22 октября, 14:42
Updated 22 октября, 14:42
В Тюмени закончилась последняя партия импортной «Виагры», сообщают местные фармацевты.
«„Виагра» исчезает совсем. Сейчас поставщики распродают ту партию, у которой походит к концу срок годности — апрель месяц. И все, больше импортного препарата не будет», — сообщила URA.RU заведующая тюменской аптекой «Юни Фарм».
Новость, по сути, не нова. Ранее уже сообщалось, что в аптеках Тюмени вместо импортной «Виагры» начнут предлагать её российский аналог «Силденафил», производимый отечественной фармацевтической компанией «Северная звезда».
Одна таблетка «Силденафила» обойдется в 95 рублей (дозировка 100 мг), а «Визарсин» стоит примерно 83 рубля. Следует отметить, что эти лекарства доступны лишь по рецепту врача.
Американская компания Viatris, владеющая правами на бренд «Виагра», прекратила поставки этого препарата в Россию. Компания уведомила о приостановке поставок таблеток «Виагра» еще в 2022 году.
В Минпромторге России рассказали, что на данный момент производство «Виагры» не локализовано в стране. Тем не менее, «в России обеспечена технологическая возможность производства препаратов с аналогичным действующим веществом», включая полный цикл, который охватывает синтез фармацевтической субстанции.
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов сообщил РБК, что нехватка «Виагры» однозначно повлияет на рынок.
«Это был первый препарат в данном классе, и его уход — и для специалистов фармрынка, и фармбизнеса в целом — это довольно знаковое событие. Для потребителя прежде всего это премиальный бренд, таким в сознании потребителей и остается. Когда премиальный бренд исчезает, это как минимум неприятные эмоциональные переживания может вызвать», — пояснил Беспалов.
Он также подчеркнул, что «Виагра» утратила свои лидерские позиции на рынке. Согласно данным Беспалова, в 2017 году доля «Виагры» составляла 29,3% от общего объёма рынка, а в 2022 году этот показатель упал до 3,1%. Таким образом, за пять лет доля бренда в данном сегменте сократилась почти в десять раз. Аналитик считает, что такое резкое снижение могло способствовать уходу компании.