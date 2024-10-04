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Posted 4 октября, 13:36

Published 4 октября, 13:36

Modified 4 октября, 13:38

Updated 4 октября, 13:38

Тюменцев предупреждают о сильнейшей магнитной буре и переживают за Туру

Тюменцев предупреждают о сильнейшей магнитной буре и переживают за Туру

4 октября 2024, 13:36
Фото: 1MI
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Тюменцы продолжают переживать за состояние реки Тура, она катастрофически мелеет еще с середины лета. Также жителям региона нужно готовиться к метеоаномалии — сильнейшей магнитной буре.

Тура умирает!

Несмотря на рассказы о том, что обмеление Туры естественно, ситуация начинает достигать катастрофических показателей. С каждым днем уровень воды снижается, сейчас он уже находится значительно ниже нулевой отметки при норме в 50-60 сантиметров. И ведь даже это не будет пределом.

Как рассказывают эксперты, помочь реке может только дальнейшие осадки и уровень осенней межени.

Дальше — страшнее! Тюменская Тура экстремально мелеет. ВИДЕО
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Сильнейшая вспышка

Тюменцев накроет сильнейшая магнитная буря. Да и не только тюменцев. С другой стороны, жители региона будут не одиноки. Как сообщает центр солнечной астрономии, эффект от произошедших вспышек Земля почувствует после полудня пятницы, когда облако плазмы от первой экстремальной вспышки на Солнце накроет планету.

Достигнет буря класса G3 — это сильная буря. Впоследствии она перерастет в геошторм. Зато многие, с большой долей вероятности, смогут увидеть северное сияние.

Сильнейшая вспышка за последние 30 лет: на Тюмень надвигается мощная магнитная буря
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Самокаты долой

В Тюмени начали избавляться от электросамокатов. Теперь вернутся они только весной, когда потеплеет. Убирают их по очевидным причинам — при похолодании они и сами замерзнут, и при этом не будут пользоваться спросом.

Можно выдохнуть. С улиц Тюмени начали убирать электросамокаты
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Медики ликуют

Тюменским медикам хотят повысить оклады. В зависимости от квалификации, средний рост составит от 15 до 19%. То есть, размер оклада главной медсестры вырастет до 30,2 тысячи рублей, врача бригады скорой помощи — до 46,6 тысячи рублей, фельдшера — до 26,6 тысячи, заведующего структурным подразделением — до 53,7 тысячи рублей и т. д.

Учитываться будут также и индивидуальные достижения, которые подразумевают повышение размера оклада. Это стаж, специализация и отличия за хорошую работу.

Тюменским медикам хотят увеличить оклады
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На случай апокалипсиса

Для тюменцев опубликовали карту убежищ, разработанных на случай ЧС, обстрела или ядерной войны. Всего в списке — около двух тысяч мест. Это подвалы, подсобные помещения, цокольные этажи и так далее.

Если же карты при себе нет, проводить людей до безопасного места обязуются сотрудники МЧС и гражданской обороны.

На случай ЧС: в Тюмени опубликована интерактивная карта убежищ
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