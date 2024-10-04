Тюменцев предупреждают о сильнейшей магнитной буре и переживают за Туру

Несмотря на рассказы о том, что обмеление Туры естественно, ситуация начинает достигать катастрофических показателей. С каждым днем уровень воды снижается, сейчас он уже находится значительно ниже нулевой отметки при норме в 50-60 сантиметров. И ведь даже это не будет пределом.