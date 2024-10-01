В Тюмени на муфтия напал фанатик, ждут новый штамм коронавируса и растут редкие грибы

Posted 1 октября, 12:52
Published 1 октября, 12:52
Modified 1 октября, 12:54
Updated 1 октября, 12:54
В Тюмени напали на главного муфтия. Атаковал священнослужителя религиозный фанатик, вооружившись молотком. Он пробрался в место молитвы под видом обычного посетителя и кинулся на муфтия, кроме молотка также использовал слезоточивый газ.
Самого нападавшего задержали, муфтий же почти не пострадал, ему тут же оказали помощь. Известно, что нападавший пришел в служебный кабинет Садыкова якобы для обсуждения деятельности управления. На допросе же он сознался, что решил отомстить за всех представителей радикальных движений Ислама.
В Тюмени начинают сокращать число детей мигрантов в школах. Власти региона осознали, что их слишком много — 2 с половиной тысячи. Этой статистикой делится Минпросвещения. Теперь же таких детей должно быть не больше трех на класс — то есть максимум 10%.
При этом для таких детей также будут проводиться курсы по адаптации, языковой и социальной.
Тюменцы опасаются того, что в регион придет новый штамм коронавируса — Flirt. специалисты прогнозируют появление нового штамма коронавируса уже в ближайшее время. Сейчас вариация омикрона FLiRT уже активно циркулирует в стране, хотя до Тюменской области он еще не добрался.
Опасен новый штамм именно тем, что может быстро обходить иммунитет и надолго задерживаться в организме, хотя и не вызывает серьезных симптомов, но может быть чреват серьезными осложнениями.
Платных парковок в Тюмени в скором времени станет больше, об этом рассказали власти Тюмени. Новые платные паркинги появятся по улицам Первомайской, Советской, Семакова, Елецкой Тургенева, Кирова, Урицкого, Привокзальной. На платный режим парковки переведут с 5 ноября 2024 года.
Так власти хотят побороться с нарушениями правил парковки, а также с ситуациями, когда безответственные водители оставляют машины, создавая препятствия для движения.
Новые паркинги будут работать в режиме аналогичном введенным ранее парковкам — в платном режиме с 09:00 до 18:00 в будние дни (стоимость часа стоянки составит от 20 до 50 рублей).
В Тюмени на одном из участков вырос необычный гриб. Об этом рассказал местный житеь в своих соцсетях. Необычный гриб называется Мутинус Равенеля — этот гриб пахнет падалью и трупами, а внешне имеет сходство с мужским половым органом.
Как правило, встретить такой можно в Европейской части России в единичных экземплярах. Поэтому он и занесен в Красную книгу.
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