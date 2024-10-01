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Posted 1 октября, 12:52

Published 1 октября, 12:52

Modified 1 октября, 12:54

Updated 1 октября, 12:54

В Тюмени на муфтия напал фанатик, ждут новый штамм коронавируса и растут редкие грибы

В Тюмени на муфтия напал фанатик, ждут новый штамм коронавируса и растут редкие грибы

1 октября 2024, 12:52
Фото: 1MI
Сюжет
Итоги
На главного тюменского муфтия напал с молотком религиозный фанатик, он уже задержан. При этом эксперты прогнозируют, придет ли в регион новый штамм коронавируса Flirt. А на грядке у тюменца внезапно вырос необычный и крайне редкий гриб.

Нападение релизиозного фанатика

В Тюмени напали на главного муфтия. Атаковал священнослужителя религиозный фанатик, вооружившись молотком. Он пробрался в место молитвы под видом обычного посетителя и кинулся на муфтия, кроме молотка также использовал слезоточивый газ.

Самого нападавшего задержали, муфтий же почти не пострадал, ему тут же оказали помощь. Известно, что нападавший пришел в служебный кабинет Садыкова якобы для обсуждения деятельности управления. На допросе же он сознался, что решил отомстить за всех представителей радикальных движений Ислама.

На главного муфтия Тюменской области напал фанатик с молотком
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Их слишком много!

В Тюмени начинают сокращать число детей мигрантов в школах. Власти региона осознали, что их слишком много — 2 с половиной тысячи. Этой статистикой делится Минпросвещения. Теперь же таких детей должно быть не больше трех на класс — то есть максимум 10%.

При этом для таких детей также будут проводиться курсы по адаптации, языковой и социальной.

Их уже больше 2,5 тысяч! Число детей мигрантов в классах тюменских школ сократят
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Новая угроза

Тюменцы опасаются того, что в регион придет новый штамм коронавируса — Flirt. специалисты прогнозируют появление нового штамма коронавируса уже в ближайшее время. Сейчас вариация омикрона FLiRT уже активно циркулирует в стране, хотя до Тюменской области он еще не добрался.

Опасен новый штамм именно тем, что может быстро обходить иммунитет и надолго задерживаться в организме, хотя и не вызывает серьезных симптомов, но может быть чреват серьезными осложнениями.

Опасный вирус 2024: когда ждать новый штамм коронавируса FLiRT в Тюменской области?
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Новые правила на новых парковках

Платных парковок в Тюмени в скором времени станет больше, об этом рассказали власти Тюмени. Новые платные паркинги появятся по улицам Первомайской, Советской, Семакова, Елецкой Тургенева, Кирова, Урицкого, Привокзальной. На платный режим парковки переведут с 5 ноября 2024 года.

Так власти хотят побороться с нарушениями правил парковки, а также с ситуациями, когда безответственные водители оставляют машины, создавая препятствия для движения.

Новые паркинги будут работать в режиме аналогичном введенным ранее парковкам — в платном режиме с 09:00 до 18:00 в будние дни (стоимость часа стоянки составит от 20 до 50 рублей).

Вонючая находка

В Тюмени на одном из участков вырос необычный гриб. Об этом рассказал местный житеь в своих соцсетях. Необычный гриб называется Мутинус Равенеля — этот гриб пахнет падалью и трупами, а внешне имеет сходство с мужским половым органом.

Как правило, встретить такой можно в Европейской части России в единичных экземплярах. Поэтому он и занесен в Красную книгу.

Пахнет отвратительно. В Тюмени на участке у местного жителя вырос краснокнижный гриб
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