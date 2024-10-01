В Тюмени на муфтия напал фанатик, ждут новый штамм коронавируса и растут редкие грибы

В Тюмени начинают сокращать число детей мигрантов в школах. Власти региона осознали, что их слишком много — 2 с половиной тысячи. Этой статистикой делится Минпросвещения. Теперь же таких детей должно быть не больше трех на класс — то есть максимум 10%.