В Тюмени не обслуживают либералов, умирают рыбаки и теряются пенсионеры

Сегодня тюменские поисковики объявили о пропаже пенсионера. Два дня назад он вышел из дома в селе Новолокти, располагающемся под Ишимом, и до сих пор не вернулся. В сети распространяют ориентировку — мужчина 70-ти лет, худощавый, ростом около 170 см. Он одет в синюю куртку, рубашку и черные штаны.