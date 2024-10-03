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Posted 3 октября, 13:08

Published 3 октября, 13:08

Modified 3 октября, 13:10

Updated 3 октября, 13:10

В Тюмени не обслуживают либералов, умирают рыбаки и теряются пенсионеры

В Тюмени не обслуживают либералов, умирают рыбаки и теряются пенсионеры

3 октября 2024, 13:08
Фото: 1MI
В Тюмени не обслуживают либералов, умирают рыбаки и теряются пенсионеры
Сюжет
Итоги
В Тюменской области 3 октября оказалось непростым — пропал пенсионер, из озера вынули тело рыбака, а также произошло смертельное ДТП. Вместе с этим один из местных брендов отказался обслуживать либералов и иноагентов, а горожанина уличили в фиктивной постановке на учет пары мигрантов.

Пропажа пенсионера

Сегодня тюменские поисковики объявили о пропаже пенсионера. Два дня назад он вышел из дома в селе Новолокти, располагающемся под Ишимом, и до сих пор не вернулся. В сети распространяют ориентировку — мужчина 70-ти лет, худощавый, ростом около 170 см. Он одет в синюю куртку, рубашку и черные штаны.

Был в синей куртке. Под Ишимом без вести пропал 76-летний пенсионер
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Рыбак найден мертвым

Поиски пропавшего ранее 73-летнего рыбака, ушедшего на рыбалку в Армизонском районе, закончились трагично. Поисковики нашли его тело в местном водоеме. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Пропавшего в Тюменской области рыбака нашли мертвым
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Смертельное ДТП

Правоохранители также объявили о поиске водителя, который насмерть сбил пешехода и уехал с места ДТП. Пока личность водителя и данные его автомобиля не установлены. Трагедия произошла на седьмом километре объездной, около ЖК «Плеханово». Погиб 43-летний мужчина.

Водитель насмерть сбил тюменца и скрылся
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Либералов больше не обслуживают

Новой политикой работы поразил тюменцев местный бренд электроники CaseGuru. Представители компании объявили о том, что отказываются работать с иноагентами и либералами. Такую позицию руководство объяснила целью компании, заключающейся в формировании лояльного и уверенного в государстве сообщества покупателей.

Иноагентам вход закрыт. Тюменский магазин электроники отказался обслуживать либералов
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Сделка с мигрантами

32-летнему тюменцу грозит три года тюрьмы за фиктивную постановку на учет двух мигранток. Девушек задержали правоохранители в ходе рейда, выяснилось, что родом они из Таджикистана, а местный житель «трудоустроил» их мойщицами вагонов.

Тюменцу грозит уголовный срок за фиктивное оформление документов мигрантам
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Потери СВО

Житель Ишимского района Игорь Горбачев погиб в зоне боевых действий в ходе выполнения боевой задачи. Сегодня с ним простились родные и близкие.

Прослужил ровно год: в зоне СВО погиб стрелок из Тюменской области
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Местные власти отметили, что подвиг мужчины навсегда останется в памяти людей, а его поступок — пример настоящего мужества, патриотизма и отваги.

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