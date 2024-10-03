В Тюмени не обслуживают либералов, умирают рыбаки и теряются пенсионеры

Posted 3 октября, 13:08
Published 3 октября, 13:08
Modified 3 октября, 13:10
Updated 3 октября, 13:10
Сегодня тюменские поисковики объявили о пропаже пенсионера. Два дня назад он вышел из дома в селе Новолокти, располагающемся под Ишимом, и до сих пор не вернулся. В сети распространяют ориентировку — мужчина 70-ти лет, худощавый, ростом около 170 см. Он одет в синюю куртку, рубашку и черные штаны.
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Правоохранители также объявили о поиске водителя, который насмерть сбил пешехода и уехал с места ДТП. Пока личность водителя и данные его автомобиля не установлены. Трагедия произошла на седьмом километре объездной, около ЖК «Плеханово». Погиб 43-летний мужчина.
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