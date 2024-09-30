В Тюмени дорожает проезд, заживо сгорели в машине, а ветеранам готов помочь Бастрыкин

Posted 30 сентября, 12:47
Published 30 сентября, 12:47
Modified 30 сентября, 12:49
Updated 30 сентября, 12:49
Тюменские ветераны СВО продолжают бороться за свои права и свое жилище. Еще несколько месяцев назад им подарили дома в Перевалово, однако с ними назрело сразу несколько проблем. Во-первых, отсутствовало водоснабжение и электроэнергия. А после — все имущество и вовсе опечатали.
Сначала ветераны планировали договориться, но затем решили выйти на митинг, который не был согласован властями региона. Сейчас же бойцы планируют отправить новую заявку на проведение митинга.
Кроме того, ветераны обратились и главе СК Бастрыкину с просьбой прислать в Тюмень уполномоченного сотрудника для разбирательств.
В Тюмени на улице Волгоградской сгорел автомобиль. Но только изнутри, кузов у него оказался цел. При этом находящиеся в салоне пассажиры погибли, сгорев заживо. Личности погибших устанавливаются.
На месте работало 8 пожарных, потушить возгорание удалось быстро.
Тюменские власти анонсировали повышение тарифов на проезд в автобусах. Проходить оно будет в 2 этапа — это одно повышение в 2025 и еще одно в 2026 году. Коснется это, в первую очередь, межпоселковых маршрутов, они станут дороже на 40 копеек в течение двух лет за один километр проезда.
В зоне СВО погиб тюменский футболист из местного футбольного клуба. Им оказался 21-летний Николай Пальянов. Известно, что Николай несколько лет занимался в Центре подготовки спортивного резерва, В июне 2019 года Николай в качестве вратаря сыграл свой последний матч за ФК «Тюмень-2003».
Где будет похоронен спортсмен и дата прощания пока не сообщаются.
В Тюмени с небывалыми аншлагами прошли концерты популярного певца Ярослава Дронова, также известного как SHAMAN. Несмотря на то, что выступление собрало полный зал, остались и тех, кто был недоволен концертом.
«Я люблю свою Россию и не люблю Шамана, который хайпует, пиарится и зарабатывает на горе и трагедии народа. Он пустой, как болванка. И душевности в нем ноль. Не сотвори себе кумира и не очаровывайся, чтоб потом не пришлось разочаровываться», — отметили некоторые тюменцы в соцсетях.
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