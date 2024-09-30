В Тюмени дорожает проезд, заживо сгорели в машине, а ветеранам готов помочь Бастрыкин

Тюменские власти анонсировали повышение тарифов на проезд в автобусах. Проходить оно будет в 2 этапа — это одно повышение в 2025 и еще одно в 2026 году. Коснется это, в первую очередь, межпоселковых маршрутов, они станут дороже на 40 копеек в течение двух лет за один километр проезда.