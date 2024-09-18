В Тюмени растет заболеваемость ковидом, а беременные тюменки жалуются на мигрантов

Posted 18 сентября, 12:53
Published 18 сентября, 12:53
Modified 18 сентября, 12:55
Updated 18 сентября, 12:55
В Тюмени регистрируют всплеск заболеваемости коронавирусом. За прошлую неделю выявлено было 282 случая, Еще в первую неделю сентября было выявлено 194 случая. Связывают такой подъем заболеваемости с сезонностью. Осенью как раз повышается уровень заражения гриппом, энтеровирусами и другими ОРИ.
35-летний боец из Тобольска Алексей Доропеев погиб на СВО при выполнении боевой задачи. На передовую он отправился после своего брата, который тоже погиб на фронте. Он отдал жизнь при выполнении боевой задачи под Артемовском.
До этого погибший уже хотел отправиться на СВО еще до гибели брата, но не позволяли это сделать обстоятельства.
Участвовал боец в штурме города Красногоровка в ДНР, где погиб в июне, до полного освобождения населенного пункта.
Тюменскую администрацию покинул недавно пришедший на должность главы департамента безопасности городской администрации Павел Рокибадзе. Как сообщают инсайдеры, его очень сильно «просили» уйти из МВД, где он ранее работал. Но после ухода унывать экс-чиновнику не приходится — его под свое крыло взял глава Тобольска Петр Вагин. Рокибадзе станет его заместителем.
Аналитики считают, что перевели его туда из-за хороших отношений с Вагиным.
Беременные тюменки жалуются на мигрантов. По их словам, списки в роддомах забиты иностранками, которым еще и позволяют делать все то, чего не позволяют местным. Например, пускают на процедуры с мужем, якобы из-за того, что возлюбленные мигрантов вообще не знают русского языка.
Однако в департаменте здравоохранения Тюменской области пояснили, в медицинские организации обращаются пациенты и для медицинских работников деления по национальности и вероисповеданию не существует.
Самыми популярными квартирами в Тюмени стали однокомнатные с площадью до 40 квадратных метров. Об этом сообщают независимые эксперты, они связывают такой спрос с отменой льготной ипотеки и повышением ключевой ставки. Средняя стоимость однокомнатной квартиры сейчас колеблется в районе 4,5-5 миллионов рублей в зависимости от расположения и класса жилья, в то время как двух и трех комнатные варианты начинаются от 8-10 миллионов рублей.