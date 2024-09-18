В Тюмени растет заболеваемость ковидом, а беременные тюменки жалуются на мигрантов

Самыми популярными квартирами в Тюмени стали однокомнатные с площадью до 40 квадратных метров. Об этом сообщают независимые эксперты, они связывают такой спрос с отменой льготной ипотеки и повышением ключевой ставки. Средняя стоимость однокомнатной квартиры сейчас колеблется в районе 4,5-5 миллионов рублей в зависимости от расположения и класса жилья, в то время как двух и трех комнатные варианты начинаются от 8-10 миллионов рублей.