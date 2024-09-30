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Posted 30 сентября, 11:56

Published 30 сентября, 11:56

Modified 30 сентября, 12:04

Updated 30 сентября, 12:04

В Тюмени на пожаре в машине заживо сгорело два человека. ВИДЕО

В Тюмени на пожаре в машине заживо сгорело два человека. ВИДЕО

30 сентября 2024, 11:56
Фото: 1MI
В Тюмени по улице Волгоградская произошел крупный пожар. Полностью выгорела машина марки ВАЗ-2114. Два человека погибли.

Как сообщили в МЧС по Тюменской области, на месте работало 8 человек личного состава и две единицы пожарной техники. Пожар был локализован и потушен быстро, однако двух пассажиров в машине спасти не удалось.

При этом сам кузов автомобиля остался цел, возгорание произошло внутри машины. Сейчас происшествие расследуют дознаватели МЧС, обстоятельства случившегося выясняются.

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Видео: МЧС по Тюменской области.

Ранее сообщалось о том, что в центре Тюмени загорелся ресторан.

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