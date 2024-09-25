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Posted 25 сентября, 12:51

Published 25 сентября, 12:51

Modified 25 сентября, 12:53

Updated 25 сентября, 12:53

В Тюмени будут строить новый ЖК, избивают девочек-школьниц и продают пивзавод

В Тюмени будут строить новый ЖК, избивают девочек-школьниц и продают пивзавод

25 сентября 2024, 12:51
Фото: 1MI
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Итоги
Тюменские власти объявили о подготовке к строительству нового жилого комплекса на одном из городских перекрестков. Также полиция обратила внимание на случай в одной из школ, где девочку избили сверстники. Также неизвестный предприниматель предлагает сделку. Купить у него пивзавод.

Новое начало для старых улиц

Администрация Тюмени анонсировала крупную застройку на нескольких улицах, конкретно — на пересечении Волочаевской и Магаданской.

Здесь возведут несколько многоэтажек, супермаркеты, МФЦ, торговые центры. Также на участке площадью в почти 30 тысяч квадратных метров построят больницы, школы и детские сады. Сроки по возведению нового жилого комплекса пока не озвучиваются.

В одном из старых микрорайонов Тюмени планируют возвести новый жилой комплекс
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Избили и унизили

Тюменские силовики обратили внимание на жуткую ситуацию в одной из городских школ. Одну из сверстниц избили другие девочки. Как рассказала мать пострадавшей, случилось это из-за личного конфликта. Две девочки держали ее дочь, другая — била.

При этом ребенка увезли в больницу с травмами, а руководство школы не стало вызывать скорую для пострадавшей. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.

Одна наносила удары, другие держали: в туалете тюменской школы жестоко избили девочку
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Безработные мигранты

Мигранты в Тюмени не могут найти работу. Об этом сообщают несколько инсайдеров. Проблема — в ужесточении миграционного законодательства.

Поэтому, как сообщают анонимные источники — мигранты и начали терять интерес к региону, хотя раньше среди них он славился высокими зарплатами и медобслуживанием.

Мигранты не могут найти работу в Тюменской области
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Продажа бизнеса

В Тюмени неизвестный предприниматель продает свою бизнес — пивной завод. Стоимость 38 миллионов. Причина — переезд в другой регион.

Так лаконично бизнесмен расписал о том, с чего вдруг решил избавиться от прибыльного дела. Также добавил, что он имеет лицензию на производство алкоголя под своим брендом, который успешно реализуется в Тюмени и области. Это все тоже входит в стоимость продажи.

За почти 40 миллионов в центре Тюмени продают пивной завод
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Золотой улов

В Тюменской Туре рыбаки выловили достойную рыбину — щуку размером больше метра и весом в 8 килограмм. Причем это далеко не первый такой улов, также рыбакам попалась еще одна такая рыба, но весом поменьше.

Ловили тюменцы у Лесобазы, сказав, что там очень клевое место. Особенно хорошо там идут окуни и судаки.

Золотой улов. В Тюменской Туре рыбаки выловили гигантскую золотую щуку
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