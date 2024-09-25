В Тюмени будут строить новый ЖК, избивают девочек-школьниц и продают пивзавод

Так лаконично бизнесмен расписал о том, с чего вдруг решил избавиться от прибыльного дела. Также добавил, что он имеет лицензию на производство алкоголя под своим брендом, который успешно реализуется в Тюмени и области. Это все тоже входит в стоимость продажи.