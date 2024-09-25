В Тюмени будут строить новый ЖК, избивают девочек-школьниц и продают пивзавод

Posted 25 сентября, 12:51
Published 25 сентября, 12:51
Modified 25 сентября, 12:53
Updated 25 сентября, 12:53
Администрация Тюмени анонсировала крупную застройку на нескольких улицах, конкретно — на пересечении Волочаевской и Магаданской.
Здесь возведут несколько многоэтажек, супермаркеты, МФЦ, торговые центры. Также на участке площадью в почти 30 тысяч квадратных метров построят больницы, школы и детские сады. Сроки по возведению нового жилого комплекса пока не озвучиваются.
Тюменские силовики обратили внимание на жуткую ситуацию в одной из городских школ. Одну из сверстниц избили другие девочки. Как рассказала мать пострадавшей, случилось это из-за личного конфликта. Две девочки держали ее дочь, другая — била.
При этом ребенка увезли в больницу с травмами, а руководство школы не стало вызывать скорую для пострадавшей. Сейчас полиция проводит проверку по факту случившегося.
Мигранты в Тюмени не могут найти работу. Об этом сообщают несколько инсайдеров. Проблема — в ужесточении миграционного законодательства.
Поэтому, как сообщают анонимные источники — мигранты и начали терять интерес к региону, хотя раньше среди них он славился высокими зарплатами и медобслуживанием.
В Тюмени неизвестный предприниматель продает свою бизнес — пивной завод. Стоимость 38 миллионов. Причина — переезд в другой регион.
Так лаконично бизнесмен расписал о том, с чего вдруг решил избавиться от прибыльного дела. Также добавил, что он имеет лицензию на производство алкоголя под своим брендом, который успешно реализуется в Тюмени и области. Это все тоже входит в стоимость продажи.
В Тюменской Туре рыбаки выловили достойную рыбину — щуку размером больше метра и весом в 8 килограмм. Причем это далеко не первый такой улов, также рыбакам попалась еще одна такая рыба, но весом поменьше.
Ловили тюменцы у Лесобазы, сказав, что там очень клевое место. Особенно хорошо там идут окуни и судаки.