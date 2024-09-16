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Posted 16 сентября, 13:04

Published 16 сентября, 13:04

Modified 16 сентября, 13:06

Updated 16 сентября, 13:06

В Тюмени школам угрожают терактами и хотят построить пожизненный приют для животных

В Тюмени школам угрожают терактами и хотят построить пожизненный приют для животных

16 сентября 2024, 13:04
Фото: 1MI
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Родители и учителя в Тюмени в ужасе. Нескольким школам города угрожают терактами через звонки. Также в городе хотят построитель пожизненный приют для собак.

Угроза школам!

В Тюмени неизвестные начали распространять угрозы терактами в городских школах. Под удар попали несколько учебных заведений, из-за этих угроз пришлось провести полицейское усиление и вывести ко дворам школ правоохранителей на дежурства.

Между тем, родители тюменских школьников сообщают, что на фоне сообщений о возможных атаках на занятия в одном из классов школы из списка пришли всего четыре ученика из тридцати. Оставшихся ребят родители побоялись вести на уроки, хотя занятия официально не отменяли.

На занятия пришли всего 4 ученика: тюменцы боятся отпускать детей в школу из-за угроз
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Парковать нельзя!

Уже с начала октября вводятся новые ограничения на парковку транспорта в центре Тюмени. Теперь машины нельзя ставить на улицах Республики, Кирова, Советской, Орджоникидзе, Хохрякова и Котельников в районе Максима Горького.

За незаконную парковку всем нарушителям грозит штраф от полутора тысяч рублей. Машину же будут увозить на эвакуаторе на штрафстоянку.

В октябре на центральных улицах Тюмени нельзя будет припарковать машины
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После падения не выжил

В Тюмени из окна многоэтажки выпал подросток. Он скончался до приезда скорой помощи. Врачи, прибывшие на место только констатировали смерть. Что стало причиной — будут разбираться следователи.

Из окна тюменской высотки выпал подросток. Он погиб
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Особенности национальной кухни

В Тюмени журналиста «Первого канала» накормили ухой с нефтью. В течение двух недель по Тюменской области путешествовала съемочная группа проекта «Жизнь своих». За это время ведущий попробовал уху с нефтью и был посвящен в нефтяники, искупался в термальных источниках и узнал об истории города самые интересные подробности.

Московского журналиста в Тюмени накормили ухой с нефтью
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Дом для животных

В Тюмени готовятся к созданию пожизненного приюта для животных. Документация уже отправлена на госэкспертизу. Приют для животных в Тюмени расположится в районе улицы Чекистов на земельном участке площадью 3,5 гектар. Вместимость приюта составит 1000 животных — 80% собак и 20% кошек.

Построят тут вольеры, площадки для выгула и ветпункт, стационар и другие необходимые для животных и работников учреждения помещения.

Приют на тысячу животных появится в Тюмени
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