В Тюмени школам угрожают терактами и хотят построить пожизненный приют для животных

Posted 16 сентября, 13:04
Published 16 сентября, 13:04
Modified 16 сентября, 13:06
Updated 16 сентября, 13:06
В Тюмени неизвестные начали распространять угрозы терактами в городских школах. Под удар попали несколько учебных заведений, из-за этих угроз пришлось провести полицейское усиление и вывести ко дворам школ правоохранителей на дежурства.
Между тем, родители тюменских школьников сообщают, что на фоне сообщений о возможных атаках на занятия в одном из классов школы из списка пришли всего четыре ученика из тридцати. Оставшихся ребят родители побоялись вести на уроки, хотя занятия официально не отменяли.
Уже с начала октября вводятся новые ограничения на парковку транспорта в центре Тюмени. Теперь машины нельзя ставить на улицах Республики, Кирова, Советской, Орджоникидзе, Хохрякова и Котельников в районе Максима Горького.
За незаконную парковку всем нарушителям грозит штраф от полутора тысяч рублей. Машину же будут увозить на эвакуаторе на штрафстоянку.
В Тюмени из окна многоэтажки выпал подросток. Он скончался до приезда скорой помощи. Врачи, прибывшие на место только констатировали смерть. Что стало причиной — будут разбираться следователи.
В Тюмени журналиста «Первого канала» накормили ухой с нефтью. В течение двух недель по Тюменской области путешествовала съемочная группа проекта «Жизнь своих». За это время ведущий попробовал уху с нефтью и был посвящен в нефтяники, искупался в термальных источниках и узнал об истории города самые интересные подробности.
В Тюмени готовятся к созданию пожизненного приюта для животных. Документация уже отправлена на госэкспертизу. Приют для животных в Тюмени расположится в районе улицы Чекистов на земельном участке площадью 3,5 гектар. Вместимость приюта составит 1000 животных — 80% собак и 20% кошек.
Построят тут вольеры, площадки для выгула и ветпункт, стационар и другие необходимые для животных и работников учреждения помещения.