В Тюмени школам угрожают терактами и хотят построить пожизненный приют для животных

Между тем, родители тюменских школьников сообщают, что на фоне сообщений о возможных атаках на занятия в одном из классов школы из списка пришли всего четыре ученика из тридцати. Оставшихся ребят родители побоялись вести на уроки, хотя занятия официально не отменяли.