Растем и дальше. Проезд в тюменских автобусах продолжит дорожать

Posted 30 сентября, 12:10
Published 30 сентября, 12:10
Modified 30 сентября, 12:15
Updated 30 сентября, 12:15
Как рассказали в городской администрации, Предельные тарифы на эти перевозки вырастут сначала в 2025-м, а потом — еще раз — в 2026-м году.
В среднем же, стоимость проезда в автобусах повыситься на 40 копеек в течение двух лет — до 3,85 рублей и до 4,15 уже в 2026-м году.
Вырастет и цена льготных проездных. Студенты будут отдавать за них от 618 до 1 679 рублей в месяц, школьники — вместо действующих 79 рублей по 82 и 85 рублей соответственно.
Напомним, что цена проезда в автобусах в Тюмени уже повышалась, ее анонсировали еще ушедшим летом. Коснулось это изменение как муниципального, так и общественного транспорта, который обслуживают частные предприниматели.
Ранее сообщалось о том, что авиабилеты из Тюмени в Сочи резко подешевели.
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