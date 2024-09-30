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Posted 30 сентября, 12:10

Published 30 сентября, 12:10

Modified 30 сентября, 12:15

Updated 30 сентября, 12:15

Проезд в тюменских автобусах продолжит дорожать

Растем и дальше. Проезд в тюменских автобусах продолжит дорожать

30 сентября 2024, 12:10
Фото: 1MI

Проезд в тюменских автобусах продолжит дорожать

Тюменские власти сообщают о еще одном подорожании проезда в общественном транспорте. На этот раз он коснется пригородных и муниципальных маршрутов.

Как рассказали в городской администрации, Предельные тарифы на эти перевозки вырастут сначала в 2025-м, а потом — еще раз — в 2026-м году.

В среднем же, стоимость проезда в автобусах повыситься на 40 копеек в течение двух лет — до 3,85 рублей и до 4,15 уже в 2026-м году.

Вырастет и цена льготных проездных. Студенты будут отдавать за них от 618 до 1 679 рублей в месяц, школьники — вместо действующих 79 рублей по 82 и 85 рублей соответственно.

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Напомним, что цена проезда в автобусах в Тюмени уже повышалась, ее анонсировали еще ушедшим летом. Коснулось это изменение как муниципального, так и общественного транспорта, который обслуживают частные предприниматели.

Ранее сообщалось о том, что авиабилеты из Тюмени в Сочи резко подешевели.

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#Александр Смирнов#Общество#Транспорт#Новости тюмени
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