Тюменцы пожаловались на давку в автобусах

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Так, одна из претензий поступила на автобусы маршрута №17.
«Давка невозможная, люди не влезают, не могут уехать домой, и так каждый день, автобус по часу ждём! Остановка „Бабарынка“ в сторону города, а ещё весь маршрут впереди», — сопроводил таким комментарием фото переполненного автобуса местный житель.
Впрочем, по сообщениям читателей нашего издания, проблема существует повсеместно.
«Была надежда, что, когда введут бесплатную пересадку, давки станет меньше, за счёт того, что люди будут использовать разные маршруты. Но нет. Все так и осталось. Езжу в Зареку на 24, на Восточку на 25 и 30 автобусах. Это просто ужас! На половине пути выхожу и иду пешком, потому что плохо становится», — добавил тюменец.
Кроме того, жители жалуются на частое несоблюдение графика движения транспорта и нехватку транспорта в отдельных районах областной столицы.
Ранее «Наш город» писал, что для Тюмени планируют закупить еще 225 автобусов, которые должны будут выйти на городские маршруты. Соответствующая заявка от Тюмени уже была направлена в Министерство транспорта страны. Как рассказал Максим Афанасьев, закупить новые автобусы удастся при поддержке губернатора области Александра Моора, так власти Тюмени надеются полностью обновить автобусный автопарк, а также увеличить средний срок их эксплуатации на 4 с половиной го
да.