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Тюменцы пожаловались на давку в автобусах

Тюменцы пожаловались на давку в автобусах

23 августа 2024, 07:19
Фото: 1MI
Жители Тюмени вновь возмущены качеством обслуживания в городском общественном транспорте. Читатели «Нашего города» жалуются на давку в автобусах.

Так, одна из претензий поступила на автобусы маршрута №17.

«Давка невозможная, люди не влезают, не могут уехать домой, и так каждый день, автобус по часу ждём! Остановка „Бабарынка“ в сторону города, а ещё весь маршрут впереди», — сопроводил таким комментарием фото переполненного автобуса местный житель.
Фото: Читатель «Нашего города»
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Впрочем, по сообщениям читателей нашего издания, проблема существует повсеместно.

«Была надежда, что, когда введут бесплатную пересадку, давки станет меньше, за счёт того, что люди будут использовать разные маршруты. Но нет. Все так и осталось. Езжу в Зареку на 24, на Восточку на 25 и 30 автобусах. Это просто ужас! На половине пути выхожу и иду пешком, потому что плохо становится», — добавил тюменец.

Кроме того, жители жалуются на частое несоблюдение графика движения транспорта и нехватку транспорта в отдельных районах областной столицы.

Ранее «Наш город» писал, что для Тюмени планируют закупить еще 225 автобусов, которые должны будут выйти на городские маршруты. Соответствующая заявка от Тюмени уже была направлена в Министерство транспорта страны. Как рассказал Максим Афанасьев, закупить новые автобусы удастся при поддержке губернатора области Александра Моора, так власти Тюмени надеются полностью обновить автобусный автопарк, а также увеличить средний срок их эксплуатации на 4 с половиной го

да.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Автобусы#Новости тюмени#Городской транспорт
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