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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:11

Тюменским таксистам дадут отсрочку на получение новой страховки

Тюменским таксистам дадут отсрочку на получение новой страховки

27 августа 2024, 04:09
Фото: Изображение Midjourney
Таксистам Тюмени дадут отсрочку на получение новой страховки — полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.

Переходный период будет длиться два месяца — весь сентябрь и октябрь.

«В начале ноября мы подведем итоги и определим, сколько перевозчиков подали необходимые сведения, а сколько — нет. Те, кто не выполнит это требование, то есть не застрахует свою ответственность перед пассажирами, столкнутся с приостановкой своих разрешений», — цитирует ura.ru представителей ГУС.
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Правила для такси вступают в силу 1 сентября. Нововведения позволят обеспечить защиту пассажиров в случае ДТП.

Ранее «Наш город» писал, что заработная плата водителей такси в областной столице варьируется от 80 до 160 тысяч рублей. Такие данные указаны в опубликованных на сайтах по поиску работы вакансиях.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Такси#Страховка
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