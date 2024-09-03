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Published Сегодня, 09:07

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Авиабилеты из Тюмени в Сочи резко подешевели

Авиабилеты из Тюмени в Сочи резко подешевели

3 сентября 2024, 09:07
Фото: 1MI
Стоимость авиабилетов из Тюмени в Сочи в сентябре упала в 2-3 раза. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску билетов Aviasales.
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Туризм

Так, в начале сентябре на курорт из областной столицы можно улететь за 6 тысяч рублей. В конце сентября цена ещё ниже — 4,2 тысячи рублей.

Самый дешёвый билет продается у авиакомпании Nordwind. Четыре тысячи — это цена в одну сторону, без багажа. Чуть дороже обойдется перелет «Победой» и «Ютэйром».

Отметим, что в конце весны — начале лета, стоимость билетов Тюмень — Сочи начиналась от 11 тысяч рублей. Аналитики сервиса связывают такую тенденцию с гибким ценообразованием, которое зависит от спроса.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы уже начали бронировать туры на новогодние каникулы. Люди интересуются не только направлениями внутреннего туризма, но и отдыхом за границей.

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#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Самолет#Туризм#Внутренний туризм
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