Авиабилеты из Тюмени в Сочи резко подешевели

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Так, в начале сентябре на курорт из областной столицы можно улететь за 6 тысяч рублей. В конце сентября цена ещё ниже — 4,2 тысячи рублей.
Самый дешёвый билет продается у авиакомпании Nordwind. Четыре тысячи — это цена в одну сторону, без багажа. Чуть дороже обойдется перелет «Победой» и «Ютэйром».
Отметим, что в конце весны — начале лета, стоимость билетов Тюмень — Сочи начиналась от 11 тысяч рублей. Аналитики сервиса связывают такую тенденцию с гибким ценообразованием, которое зависит от спроса.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы уже начали бронировать туры на новогодние каникулы. Люди интересуются не только направлениями внутреннего туризма, но и отдыхом за границей.