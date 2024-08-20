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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Тюменцы уже активно бронируют новогодние туры

Тюменцы уже активно бронируют новогодние туры

20 августа 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney
Тюменцы уже начали бронировать туры на новогодние каникулы. Люди интересуются не только направлениями внутреннего туризма, но и отдыхом за границей.
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Туризм

Жители Тюменской области уже приступили к планированию новогодних поездок. Так, по информации «Коммерсантъ», спрос на раннее бронирование отелей и билетов вырос в четыре раза по сравнению с летом прошлого года.

По словам директора одного из туристических агентств Натальи П., предоставившей информацию «Нашему городу», чаще остальных тюменцы бронируют туры в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Также людей интересует отдых на островном государстве в Южной Азии — Шри-Ланке.

По словам специалиста в сфере туризма, чтобы позволить себе тур за границей на новогодние каникулы, тюменцам придется раскошелиться. Стоимость путевок начинается от 300-350 тысяч рублей.

Только для богатых: тюменцы заплатили за отпуск в Азии миллионы рублей
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы заплатили за отпуск в Азии миллионы рублей. В стоимость тура вошло посещение китайского города Пекин, Республики Филиппины, Малайзии, Сингапура и острова Бали.

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