Иноагентам вход закрыт. Тюменский бренд электроники отказался обслуживать либералов

Posted 3 октября, 09:23
Published 3 октября, 09:23
Modified 3 октября, 12:54
Updated 3 октября, 12:54
Как сообщается на официальном сайте компании, она не будет обслуживать тех, кто включен Минюстом в реестр иноагентов, среди них — Любовь Соболь, Юрий Дудь, Алексей Пивоваров, и другие личности, которые так или иначе поддерживают либеральную повестку или уже «отменены» в России.
Таким образом, руководители компании показывают свою глобальную цель — сформировать у себя лояльное и крепкое сообщество, сплоченное одной целью и не сомневающееся в своем государстве. Также компания намерена оставить за собой право отказать в обслуживании тем, кто может использовать их технику для дискредитации магазина и бренда.