Иноагентам вход закрыт. Тюменский бренд электроники отказался обслуживать либералов

Таким образом, руководители компании показывают свою глобальную цель — сформировать у себя лояльное и крепкое сообщество, сплоченное одной целью и не сомневающееся в своем государстве. Также компания намерена оставить за собой право отказать в обслуживании тем, кто может использовать их технику для дискредитации магазина и бренда.