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Posted 3 октября, 09:23

Published 3 октября, 09:23

Modified 3 октября, 12:54

Updated 3 октября, 12:54

Тюменский бренд электроники отказался обслуживать либералов

Иноагентам вход закрыт. Тюменский бренд электроники отказался обслуживать либералов

3 октября 2024, 09:23
Фото: 1MI

Тюменский бренд электроники отказался обслуживать либералов

Тюменский бренд электроники Case Guru отказался обслуживать сразу нескольких представителей либеральных взглядов и иноагентов. Список тех, кто не сможет ничего купить в магазинах — довольно широкий.

Как сообщается на официальном сайте компании, она не будет обслуживать тех, кто включен Минюстом в реестр иноагентов, среди них — Любовь Соболь, Юрий Дудь, Алексей Пивоваров, и другие личности, которые так или иначе поддерживают либеральную повестку или уже «отменены» в России.

Таким образом, руководители компании показывают свою глобальную цель — сформировать у себя лояльное и крепкое сообщество, сплоченное одной целью и не сомневающееся в своем государстве. Также компания намерена оставить за собой право отказать в обслуживании тем, кто может использовать их технику для дискредитации магазина и бренда.

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#Александр Смирнов#Общество#Политика#Новости тюмени
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