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Posted 2 октября, 12:59

Published 2 октября, 12:59

Modified 2 октября, 13:01

Updated 2 октября, 13:01

В Тюмени закрыли десятки классов, запретили Инстасамку и ставят камеры на ремни

В Тюмени закрыли десятки классов, запретили Инстасамку и ставят камеры на ремни

2 октября 2024, 12:59
Фото: 1MI
Сюжет
Итоги
В Тюмени продолжает накаляться обстановка с заболеваемостью вирусами. Из-за этого в регионе продолжают закрывать несколько десятков школьных классов. Также в журнал Форбс попадает тюменский ресторатор, а Инстасамка, уроженка Тобольска, попадает в черные списки артистов.

Заболеваемость наступает

В Тюмени на карантин закрыли 70 школьных классов. Связано это с обострением эпидемиологической ситуации в регионе. Так, около полутора тысяч школьников ушли на дистанционное обучение.

При этом, закрывают классы сразу, если выясняется, что отсутствует в нем по болезни как минимум 20% учеников.

Болезни не отступают. В Тюмени на карантин закрыли больше 70 школьных классов
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Успешный успех

Тюменский ресторатор Лариса Невидайло попала в журнал Форбс как одна из самых успешных женщин страны. К ней для интервью приехали журналисты и поставили ее на одну из полос издания.

Этого бизнесвумен не ожидала, хотя была очень рада такому успеху. Напомним, что Невидайло — держатель одного из самых старых ресторанных холдингов Тюмени — «Максим».

Тюменский ресторатор попала в список журнала «Forbes» как одна из самых успешных
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Они следят за вами!

В Тюмени начали установку камер, которые будут отслеживать то, пристегнут ли ремень у водителей и пассажиров. Появятся они по всей области в количестве 60 штук.

Все будут передавать информацию в систему Паутина для оперативного реагирования на нарушителей.

В Тюмени начали устанавливать камеры, следящие за ремнями безопасности
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Наш сын не вернется

В зоне СВО погиб юный боец из Тюмени Семен Басов. Об этом в социальных сетях сообщила мама погибшего. Он является уроженцем села Шипаково Тюменской области, но проживал в Тюмени.

Семену был всего 21 год. Сообщение о его гибели шокировало знакомых и близких семьи. В комментариях под постом они выразили свои многочисленные искренние соболезнования.

«Наш сынок погиб»: из зоны СВО не вернулся юный боец из Тюмени
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Гордость Тобольска под угрозой

Инстасамку, уроженку Тобольска, внесли в список запрещенных и нежелательных артистов. Он публикуется исключительно в сфере шоу-бизнеса и просачивается в СМИ через утечки. Зотееву же не возлюбил бомонд из-за того, что она не высказывается о войне и СВО. Кроме нее в списке оказались Анна Седокова, Скриптонит, Алена Швец и даже зарубежные артисты.

Хотя сама Инстасамка уже заявила, что ее попадание в список — фейковый вброс.

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