В Тюмени закрыли десятки классов, запретили Инстасамку и ставят камеры на ремни

Инстасамку, уроженку Тобольска, внесли в список запрещенных и нежелательных артистов. Он публикуется исключительно в сфере шоу-бизнеса и просачивается в СМИ через утечки. Зотееву же не возлюбил бомонд из-за того, что она не высказывается о войне и СВО. Кроме нее в списке оказались Анна Седокова, Скриптонит, Алена Швец и даже зарубежные артисты.