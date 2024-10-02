В Тюмени закрыли десятки классов, запретили Инстасамку и ставят камеры на ремни

Posted 2 октября, 12:59
Published 2 октября, 12:59
Modified 2 октября, 13:01
Updated 2 октября, 13:01
В Тюмени на карантин закрыли 70 школьных классов. Связано это с обострением эпидемиологической ситуации в регионе. Так, около полутора тысяч школьников ушли на дистанционное обучение.
При этом, закрывают классы сразу, если выясняется, что отсутствует в нем по болезни как минимум 20% учеников.
Тюменский ресторатор Лариса Невидайло попала в журнал Форбс как одна из самых успешных женщин страны. К ней для интервью приехали журналисты и поставили ее на одну из полос издания.
Этого бизнесвумен не ожидала, хотя была очень рада такому успеху. Напомним, что Невидайло — держатель одного из самых старых ресторанных холдингов Тюмени — «Максим».
В Тюмени начали установку камер, которые будут отслеживать то, пристегнут ли ремень у водителей и пассажиров. Появятся они по всей области в количестве 60 штук.
Все будут передавать информацию в систему Паутина для оперативного реагирования на нарушителей.
В зоне СВО погиб юный боец из Тюмени Семен Басов. Об этом в социальных сетях сообщила мама погибшего. Он является уроженцем села Шипаково Тюменской области, но проживал в Тюмени.
Семену был всего 21 год. Сообщение о его гибели шокировало знакомых и близких семьи. В комментариях под постом они выразили свои многочисленные искренние соболезнования.
Инстасамку, уроженку Тобольска, внесли в список запрещенных и нежелательных артистов. Он публикуется исключительно в сфере шоу-бизнеса и просачивается в СМИ через утечки. Зотееву же не возлюбил бомонд из-за того, что она не высказывается о войне и СВО. Кроме нее в списке оказались Анна Седокова, Скриптонит, Алена Швец и даже зарубежные артисты.
Хотя сама Инстасамка уже заявила, что ее попадание в список — фейковый вброс.
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