Сильнейшая вспышка за последние 30 лет: на Тюмень надвигается мощная магнитная буря

Наблюдать природное явление можно будет, в том числе на территории Тюменской области. Правда, увидеть его тюменцы смогут только в том случае, если будет ясная погода. По прогнозам метеорологов, в течение двух ближайших суток в Тюмени ожидается переменная облачность.