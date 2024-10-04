Сильнейшая вспышка за последние 30 лет: на Тюмень надвигается мощная магнитная буря

Posted 4 октября, 06:24
Published 4 октября, 06:24
Modified 4 октября, 06:59
Updated 4 октября, 06:59
«Событие является наиболее крупным в текущем солнечном цикле. Ранее занимавшая первое место вспышка X 8.7 от 14 мая, произошедшая на фоне рекордных магнитных бурь, теперь, соответственно, переместилась на второе место. В списке самых крупных событий последних 30 лет, вспышка от 3 октября 2024 года находится на 15-м месте», — сообщили Лаборатория солнечной астрономии.
Ученые отметили, что эффект от произошедших вспышек Земля почувствует после полудня пятницы, когда облако плазмы от первой экстремальной вспышки на Солнце накроет планету. Ближе к вечеру начнется магнитная буря, которая к ночи перерастет в настоящее геошторм.
Однако, наиболее крупным по оценкам является второе облако плазмы, образованное рекордной солнечной вспышкой от 3 октября. Согласно расчётам, оно столкнётся с магнитным полем Земли в субботу около 17:00 по московскому времени, на фоне всё ещё продолжающихся геомагнитных возмущений от первого удара.
«В настоящее время прогнозируется усиление бурь в результате второго удара до уровня 3 с отдельными всплесками до 4. Вероятность бурь высшего пятого уровня оценивается как 8%. Общая продолжительность геомагнитных событий может составить до 4 суток. В этот период возможны две или три ночи сильных полярных сияний подряд», — отметили эксперты.
Наблюдать природное явление можно будет, в том числе на территории Тюменской области. Правда, увидеть его тюменцы смогут только в том случае, если будет ясная погода. По прогнозам метеорологов, в течение двух ближайших суток в Тюмени ожидается переменная облачность.
Ранее «Наш Город» писал, что последний раз полярное сияние озарило небо над Тюменью в ночь с 12 на 13 сентября. Причиной его возникновения стала сильнейшая магнитная буря.