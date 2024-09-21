В зоне СВО пропал мобилизованный житель Тюменской области

Posted 21 сентября, 09:41
Published 21 сентября, 09:41
Modified 21 сентября, 09:41
Updated 21 сентября, 09:41
По словам Альфии, мамы бойца, Рустама мобилизовали в октябре 2022 года — повестку принесли домой, когда он находился в командировке. По приезде он пошел в военкомат, после чего отправился в зону боевых действий.
«Последний раз 29 апреля 2024 года, просил выслать документы — они нужны были, чтобы пройти обучение на службе», — рассказала Альфия.
30 мая Рустам заходил в сеть в последний раз. Родные начали искать военного в июле — звонили в госпитали, «Красный крест» и военкомат. Однако пока никакой информации о том, где находится военный, получить не удалось, пишет 72.RU.