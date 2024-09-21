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Posted 21 сентября, 09:41

Published 21 сентября, 09:41

Modified 21 сентября, 09:41

Updated 21 сентября, 09:41

В зоне СВО пропал мобилизованный житель Тюменской области

В зоне СВО пропал мобилизованный житель Тюменской области

21 сентября 2024, 09:41
Фото: 1MI
Сюжет
Бойцы СВО
Житель Тюменской области пропал в зоне специальное операции. 30-летний тоболяк Рустам Муртазин последний раз выходил на связь с родными почти четыре месяца назад.

По словам Альфии, мамы бойца, Рустама мобилизовали в октябре 2022 года — повестку принесли домой, когда он находился в командировке. По приезде он пошел в военкомат, после чего отправился в зону боевых действий.

«Последний раз 29 апреля 2024 года, просил выслать документы — они нужны были, чтобы пройти обучение на службе», — рассказала Альфия.

30 мая Рустам заходил в сеть в последний раз. Родные начали искать военного в июле — звонили в госпитали, «Красный крест» и военкомат. Однако пока никакой информации о том, где находится военный, получить не удалось, пишет 72.RU.

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