Бастрыкина попросили запретить тюменское Духовное управление мусульман

В адрес муфтия России также были направлены обвинения в поддержку ваххабизма и выступления муфтия, в которых он выступал против его запрета. Гайнутдина исламовед обвинил и в том, что тот якобы лоббировал деятельность лидеров турецких экстремистских и запрещенных на территории РФ движений. Упоминается, что за это было выписано предостережение от прокуратуры. Силантьев считает, что совет муфтиев и управление мусульман якобы поддерживают похожие организации и в России.