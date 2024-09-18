Бастрыкина попросили запретить тюменское Духовное управление мусульман

Posted 18 сентября, 06:43
Published 18 сентября, 06:43
Modified 18 сентября, 06:45
Updated 18 сентября, 06:45
Об обращении Силантьева к главе СКР сообщают журналисты inkazan.ru. Указывается, что Совет муфтиев и Духовное управление мусульман в России, обвиняемые исламоведом в «криминализированности», находятся под контролем муфтия России Равиля Гайнутдина.
В качестве подтверждения своей позиции исламовед приводит повышенную частотность упоминания указанных организаций в криминальных сводках. Притом Силантьев отмечает, что под контролем организаций находятся около 9% мусульман страны.
Исламовед для аргументации своей позиции ссылался и на недавние арест тюменских муфтиев, которые вербовали террористов для войны в Сирии и склоняли граждан к спонсированию членов международной террористической организации. Еще один муфтий, занимавшийся той же деятельностью, был задержан в Ульяновске. Всего, по мнению Силантьева, 41 лидер Совета муфтиев РФ пополнил ряды экстремистов и террористов.
В адрес муфтия России также были направлены обвинения в поддержку ваххабизма и выступления муфтия, в которых он выступал против его запрета. Гайнутдина исламовед обвинил и в том, что тот якобы лоббировал деятельность лидеров турецких экстремистских и запрещенных на территории РФ движений. Упоминается, что за это было выписано предостережение от прокуратуры. Силантьев считает, что совет муфтиев и управление мусульман якобы поддерживают похожие организации и в России.
Также в письме Бастрыкину указывается, что якобы сейчас приближенные к муфтию России люди регистрируют свои общины в Дагестане и там якобы может появиться альтернативный муфтият, где будут собираться противники действующего режима.
Отметим, что запрет на деятельность организаций, которого пытается добиться исламовед, может привести к запрету и тюменского управления мусульман, а также ряда других местных мусульманских организаций. Их в Тюмени, как минимум, три.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские мусульмане борются с городской администрацией за здание бывшей школы в Казарово.