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Posted 18 сентября, 06:43

Published 18 сентября, 06:43

Modified 18 сентября, 06:45

Updated 18 сентября, 06:45

Исламовед просит запретить тюменское духовное управление мусульман.

Бастрыкина попросили запретить тюменское Духовное управление мусульман

18 сентября 2024, 06:43
Фото: 1MI
Исламовед просит запретить тюменское духовное управление мусульман.
Исламовед Роман Силантьев счел Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман опасными для общества и «криминализированными». Негативным примером послужил арест тюменских имамов. Силантьев обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой о запрете организаций. управление мусульман.

Об обращении Силантьева к главе СКР сообщают журналисты inkazan.ru. Указывается, что Совет муфтиев и Духовное управление мусульман в России, обвиняемые исламоведом в «криминализированности», находятся под контролем муфтия России Равиля Гайнутдина.

В качестве подтверждения своей позиции исламовед приводит повышенную частотность упоминания указанных организаций в криминальных сводках. Притом Силантьев отмечает, что под контролем организаций находятся около 9% мусульман страны.

Исламовед для аргументации своей позиции ссылался и на недавние арест тюменских муфтиев, которые вербовали террористов для войны в Сирии и склоняли граждан к спонсированию членов международной террористической организации. Еще один муфтий, занимавшийся той же деятельностью, был задержан в Ульяновске. Всего, по мнению Силантьева, 41 лидер Совета муфтиев РФ пополнил ряды экстремистов и террористов.

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В адрес муфтия России также были направлены обвинения в поддержку ваххабизма и выступления муфтия, в которых он выступал против его запрета. Гайнутдина исламовед обвинил и в том, что тот якобы лоббировал деятельность лидеров турецких экстремистских и запрещенных на территории РФ движений. Упоминается, что за это было выписано предостережение от прокуратуры. Силантьев считает, что совет муфтиев и управление мусульман якобы поддерживают похожие организации и в России.

Также в письме Бастрыкину указывается, что якобы сейчас приближенные к муфтию России люди регистрируют свои общины в Дагестане и там якобы может появиться альтернативный муфтият, где будут собираться противники действующего режима.

Отметим, что запрет на деятельность организаций, которого пытается добиться исламовед, может привести к запрету и тюменского управления мусульман, а также ряда других местных мусульманских организаций. Их в Тюмени, как минимум, три.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские мусульмане борются с городской администрацией за здание бывшей школы в Казарово.

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