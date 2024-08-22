Тюменцу, пропагандировавшему АУЕ* в СИЗО вынесли приговор

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Как стало известно из материалов дела, осуждённый, находясь в Следственном изоляторе пропагандировал среди задержанных «воровские» ценности. Кроме того, он стал организатором этого движения в СИЗО и контролировал его деятельность.
Суд назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать их тюменец будет в колонии строгого режима.
*Движение АУЕ признано Верховным судом экстремистским. Его деятельность запрещена на территории России.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюменской области лишился кончика носа после встречи с братом. Инцидент произошел в Казанском районе в деревне Грачи. В отделение полиции обратился 59-летний местный житель с жалобой на побои.