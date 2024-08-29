График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в сентябре 2024 года

Также в сентябре будет проведена индексация пенсий ряду категорий граждан — пенсии повысят гражданам, которые в предыдущем месяце отпраздновали 80-летие. К их ежемесячной выплате добавится 8 тысяч 134 рубля. На аналогичную сумму повысится размер пенсии для тех граждан, кто в предыдущем месяце получил I группу инвалидности.