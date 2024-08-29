График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в сентябре 2024 года

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Также в сентябре будет проведена индексация пенсий ряду категорий граждан — пенсии повысят гражданам, которые в предыдущем месяце отпраздновали 80-летие. К их ежемесячной выплате добавится 8 тысяч 134 рубля. На аналогичную сумму повысится размер пенсии для тех граждан, кто в предыдущем месяце получил I группу инвалидности.
Отметим, что если в жизни гражданина в августе произошли сразу оба события, то повышение будет произведено только один раз.
Пенсионные выплаты жителям Тюменской области будут перечислены 6 (за 8 число), 19 и 23 сентября.
«В случае доставки выплат по почте, пособия и пенсии будут доставляться с 3 по 24 числа в соответствии с графиком работы почтового отделения», — уточнили специалисты ведомства.
3, 5 и 6 (за 8 число) сентября тюменцам будут перечислены единое пособие, ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, выплата по уходу за детьми до полутора лет (неработающим), ежемесячная выплата гражданам, подвергшимся воздействию радиации и другие меры поддержки.
«Пособия семьям с детьми перечисляются в текущем месяце за предыдущий. Это значит, что в сентябре выплачиваются пособия за август. Если в августе Вы уже получили выплату в течение 5 рабочих дней после назначения, то следующая выплата будет в октябре (за сентябрь)», — пояснили в Социальном фонде России по Тюменской области.