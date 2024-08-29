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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:20

Updated Сегодня, 08:20

В Тюменской области похолодает на этой неделе до -5

Зима близко. Арктический циклон принесет в Тюменскую область похолодание до -5

29 августа 2024, 08:17
Фото: 1MI

В Тюменской области похолодает на этой неделе до -5

По прогнозам метеорологов, температура воздуха ночью опустится до 0…-5 в ночь с 31 августа на 1 сентября и с 1 на 2 сентября. В дневные часы в эти дни воздух будет прогреваться до +10….+16.

В пятницу, 30 августа, на юге Тюменской области ожидаются кратковременные дожди, сильный ветер до 16 м/с. Ночью столбики термометров покажут +6…+11, в дневные часы поднимутся до +15…+20.

В Тюмени в пятницу метеорологи прогнозируют осадки в виде небольших дождей и +13…+17 днем, до +10 в темное врем суток. В субботу ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха до +7…+13, небольшой дождь.

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Первый день сентября в областной столице пройдет без осадков при переменной облачности. Максимальная температура воздуха составит +6…+16. В понедельник, 2 сентября, небесная канцелярия погодой не порадует, несмотря на потепление до +18…+20. В этот день ожидаются дожди и сильный ветер до 11 м/с.

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