Зима близко. Арктический циклон принесет в Тюменскую область похолодание до -5

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В пятницу, 30 августа, на юге Тюменской области ожидаются кратковременные дожди, сильный ветер до 16 м/с. Ночью столбики термометров покажут +6…+11, в дневные часы поднимутся до +15…+20.
В Тюмени в пятницу метеорологи прогнозируют осадки в виде небольших дождей и +13…+17 днем, до +10 в темное врем суток. В субботу ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха до +7…+13, небольшой дождь.
Первый день сентября в областной столице пройдет без осадков при переменной облачности. Максимальная температура воздуха составит +6…+16. В понедельник, 2 сентября, небесная канцелярия погодой не порадует, несмотря на потепление до +18…+20. В этот день ожидаются дожди и сильный ветер до 11 м/с.