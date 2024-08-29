Зима близко. Арктический циклон принесет в Тюменскую область похолодание до -5

Первый день сентября в областной столице пройдет без осадков при переменной облачности. Максимальная температура воздуха составит +6…+16. В понедельник, 2 сентября, небесная канцелярия погодой не порадует, несмотря на потепление до +18…+20. В этот день ожидаются дожди и сильный ветер до 11 м/с.