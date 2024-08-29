Спасатели нашли тело одного из утонувших детей в Тюмени

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Трагедия произошла вечером 28 августа. По предварительным данным, дети купались в необорудованном для этого месте.В настоящее время по факту произошедшего по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Также процессуальную проверку начало СУ СК по Тюменской области. Ее ход находится под контролем прокуратуры региона.
«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в прокуратуре.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала сезона, с 10 июня по 19 августа, произошло 15 трагедий на воде. В числе утонувших было четверо детей.