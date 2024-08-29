Спасатели нашли тело одного из утонувших детей в Тюмени

Трагедия произошла вечером 28 августа. По предварительным данным, дети купались в необорудованном для этого месте.В настоящее время по факту произошедшего по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности людей на водных объектах.