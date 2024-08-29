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Спасатели нашли тело одного из утонувших детей в Тюмени

Спасатели нашли тело одного из утонувших детей в Тюмени

29 августа 2024, 07:17
Фото: 1MI
Тело 11-летней девочки, утонувшей накануне в реке Тура в районе Метелева, извлекли из воды тюменские спасатели. Поиски тела 9-летнего мальчика продолжаются. Об этом рассказали в областной службе экстренного реагирования.
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Дети

Трагедия произошла вечером 28 августа. По предварительным данным, дети купались в необорудованном для этого месте.В настоящее время по факту произошедшего по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Также процессуальную проверку начало СУ СК по Тюменской области. Ее ход находится под контролем прокуратуры региона.

«При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала сезона, с 10 июня по 19 августа, произошло 15 трагедий на воде. В числе утонувших было четверо детей.

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