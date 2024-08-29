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Published Сегодня, 03:24

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Updated Сегодня, 03:27

На Туре в Тюмени ищут тела двух утонувших детей

На Туре в Тюмени ищут тела двух утонувших детей

29 августа 2024, 03:24
Фото: МЧС России
В Тюмени утонули двое детей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
Сюжет
Дети

По данным спасателей, трагедия произошла на не оборудованном для купании месте, на реке Тура. Утонули мальчик девяти лет и одиннадцатилетняя девочка. Сейчас их тела ищут специалисты.

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Причины трагедии устанавливаются. В МЧС напоминают об опасности игр у водоемов.

Ранее «Наш город» писал, что с начала купального сезона в регионе произошло 15 трагических случаев на водных объектах. Все случаи гибели произошли в местах, непредназначенных для принятия водных процедур.

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