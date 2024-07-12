Под Тюменью утонул 17-летний подросток

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала купального сезона на водных объектах Тюменской области произошло десять трагедий. Отдых у воды стал смертельным для 10 жителей региона, в том числе трех детей. Все случаи гибели людей произошли в необорудованных для купания местах.