Под Тюменью утонул 17-летний подросток

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Как стало известно из материалов дела, 2 июля 2024 года несовершеннолетний утонул, переплывая старицу реки Тавда, на глазах очевидцев.
«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе СК.
В главном управлении МЧС России по региону подтвердили факт происшествия. Тело подростка извлекали водолазы ТОСЭР.
Ранее «Наш город» сообщал, что с начала купального сезона на водных объектах Тюменской области произошло десять трагедий. Отдых у воды стал смертельным для 10 жителей региона, в том числе трех детей. Все случаи гибели людей произошли в необорудованных для купания местах.