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Под Тюменью утонул 17-летний подросток

Под Тюменью утонул 17-летний подросток

12 июля 2024, 14:47
Фото: 1MI
В реке Тавда, недалеко от села Девятково обнаружено тело 17-летнего парня. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Тюменской области.

Как стало известно из материалов дела, 2 июля 2024 года несовершеннолетний утонул, переплывая старицу реки Тавда, на глазах очевидцев.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в пресс-службе СК.
Видео: МЧС России по Тюменской области

В главном управлении МЧС России по региону подтвердили факт происшествия. Тело подростка извлекали водолазы ТОСЭР.

Ранее «Наш город» сообщал, что с начала купального сезона на водных объектах Тюменской области произошло десять трагедий. Отдых у воды стал смертельным для 10 жителей региона, в том числе трех детей. Все случаи гибели людей произошли в необорудованных для купания местах.

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