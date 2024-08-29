Треть тюменцев не выйдет на работу в понедельник

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Как стало известно из результатов исследования, причина этому — День знаний. В этом году он выпадает на воскресенье, а потому, торжественные празднования перенесены на понедельник.
Тюменцы берут отпуск на понедельник, мотивируя это необходимой подготовкой детей к школе. Работодатели относятся к этому спокойно.
«Почти половина начальников, точнее — 46%, готовы дать выходной на весь день своим сотрудникам. Не выходить весь день на работу планирует треть жителей Тюмени. Еще примерно 20% хотят отпроситься на первую половину дня», — следует из результатов опроса.
Отметим, что сотрудник, взявший выходной в этот день по уважительной причине, сохранит за собой дневной заработок.
Ранее «Наш город» сообщал, что в преддверии Дня знаний в Тюменской области повысятся цены на цветочные букеты. Это не новость, в праздники всегда наблюдается повышение цены.