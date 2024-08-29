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Published Сегодня, 07:21

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Треть тюменцев не выйдет на работу в понедельник

Треть тюменцев не выйдет на работу в понедельник

29 августа 2024, 07:21
Фото: 1MI
Значительная часть жителей Тюмени планирует не выходить на работу в понедельник. Об этом сообщили аналитики SuperJob.

Как стало известно из результатов исследования, причина этому — День знаний. В этом году он выпадает на воскресенье, а потому, торжественные празднования перенесены на понедельник.

Тюменцы берут отпуск на понедельник, мотивируя это необходимой подготовкой детей к школе. Работодатели относятся к этому спокойно.

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«Почти половина начальников, точнее — 46%, готовы дать выходной на весь день своим сотрудникам. Не выходить весь день на работу планирует треть жителей Тюмени. Еще примерно 20% хотят отпроситься на первую половину дня», — следует из результатов опроса.

Отметим, что сотрудник, взявший выходной в этот день по уважительной причине, сохранит за собой дневной заработок.

Ранее «Наш город» сообщал, что в преддверии Дня знаний в Тюменской области повысятся цены на цветочные букеты. Это не новость, в праздники всегда наблюдается повышение цены.

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